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SGK’lı kadın çalışanları ilgilendiriyor! Doğum izni ödemesi de yükseldi! 16 bin lira…

10.08.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışan annenin doğum izni ile merak ettiği detaylar belli oldu. SGK’lı olarak çalışan kadınlar doğum yaptıktan sonra aldıkları izin döneminde işverenler sözleşmelerini feshedemezken yasal izin süresinde ihtiyaç duyulan maddi desteği de devlet sağlıyor. Bu kapsamda kullanılan 112 gün üzerinden en az 16 bin lira ödeme yapılıyor. İşte doğum izni ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SGK’lı kadın çalışanları ilgilendiriyor! Doğum izni ödemesi de yükseldi! 16 bin lira…

SGK’lı olarak çalışan kadınları yakından ilgilendiren doğum izni ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için hem devlet hem de özel sektör önemli çalışmalar yürütüyor. İşgücüne katılanların sadece üçte birinin kadın olması bazı ayrıcalıkları da beraberinde getiriyor. Sigortada kaydı olmayan ev kadınlarının çoğu da aile bütçesine destek için çırpınıyor. Çocuk bakımı ve ev işleri, kadınları bir işte çalışmak kadar yıpratıyor. Bundan dolayı Türkiye’nin hukuk ve sosyal güvenlik sistemi çalışan veya çalışmayan tüm kadınlara birçok haklar sağlıyor.

TEMMUZ BAŞINDA ARTTI

Kadınların çalışma hayatından kopmaması için sağlanan doğum parası desteği ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Posta gazetesinin haberine göre; annelere her doğumda en yüksek katkıyı, izinli olduğu dönemi kapsayan ‘doğum parası’ (rapor) sağlıyor. En düşük tutar ise asgari ücrete endeksli. 1 Temmuz’a kadar çalışan yeni anneye 12 bin 454 lira doğum parası ödeniyordu. Ancak 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete yapılan yüzde 29.3’lük ara zamla bu tutar da arttı.

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31 Aralık’a kadar doğum iznini tamamlayan 1 Temmuz 2022 itibariyle 6 bin 471 TL olan asgari ücretli anneye en az 16 bin 106 lira ödenecek. Yapılan bu ödeme çalışanın brüt maaşına göre yükseliyor. Örneğin 20 bin lira brüt bir maaşla çalışan anne 49 bin 778 lira doğum izni ödemesi alacak.

HESAP 16 HAFTA ÜZERİNDEN

Doğum izni ödemesi, doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz çocuk olunca bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Para, anne adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı ‘turkiye.gov.tr’ adresinden kontrol edilebiliyor.

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DOĞUM İZNİ PARASINI ALMA ŞARTLARI NEDİR?

Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor.

Rapor süresince yani 112 gün içinde iş yerinde çalışmıyor olmak gerekiyor.

Doğum parasının alınabilmesi için doğumun gerçekleşmiş olması ve bebeğin sağ olması isteniyor.

Kadın çalışan doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmekle mükellef. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret doğum izni hesaplama
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