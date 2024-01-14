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SGK listeyi güncelledi! Bu şartları sağlıyorsanız erkenden emekli olabilirsiniz!

14.01.2024 14:46 | Son Güncelleme:
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SGK malulen emeklilikten yararlanacak hastalıkların listesini değiştirdi. Peki kimler erken emekli olabilir? Şartlar nelerdir?

SGK listeyi güncelledi! Bu şartları sağlıyorsanız erkenden emekli olabilirsiniz!

Malulen emeklilik, çalışanların fiziksel rahatsızlıkları veya tedavisi imkansız hastalıklar nedeniyle mesleklerini yapamayacak hale gelmeleri durumunda uygulanan bir emeklilik işlemİ. SGK malulen emeklilikten yararlanacak hastalıkların listesini değiştirdi. Peki kimler erken emekli olabilir? Şartlar nelerdir? İşte tüm detaylar…

MALULEN EMEKLİLİĞİN ŞARTLARI NELERDİR?

TV100'de yer alan habere göre, en az on yıldan beri sigortalı olup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması gerekiyor. Bu şartları yerine getirenlere malullük aylığı bağlanıyor.

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1800 GÜN PRİM ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTI

En az 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır. Ancak bildirdiği üzere eksik primler malulen emekli olmadan önce de toplu olarak ödenebilmektedir. Bu sebeple de bu şart sonradan tamamlanabilmektedir.

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MALULLÜĞÜN SİGORTALI İŞE GİRDİKTEN SONRA MEYDANA GELMİŞ OLMASI ŞARTI

Sigortalının malulen emekli olabilmesi için maluliyetin işe girdikten sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Ancak başvuru yapabilmesi için işten ayrılmış olması şarttır.

MALULÜK DURUMUNU GÖSTERİR MALULİYET RAPORUNUN ALINMASI ŞARTI

Sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte maluliyetin tespiti tam teşekkülü Sağlık Kurulundan maluliyet raporunun alınması gerekmektedir.

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HANGİ HASTALIKLAR NEDENİYLE MALULEN EMEKLİ OLUNUR?

Malulen emekli olabilmek ve emekli aylığı alabilmek için listelenen belli hastalıkları var. SGK, hastalık listesini yayınlıyor. Hastalıklar; nörolojik, psikiyatrik, göz, boğaz, onkolojik, hematolojik, travmatolojik, romatolojik, gastroenterolojik, dermatolojik hastalıklar ve kalp-damar hastalıkları, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları olarak gruplara ayrılmış durumda ve liste çok uzun ve detaylı. Bazılarını sıralayayım: Kanser, beyin tümörü, Multiple Skleroz (MS), şizofreni, görme azlığı, parkinson, demans, epilepsi, anemi, behçet hastalığı, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp nakli, akciğer nakli, tüberküloz, AIDS, böbrek nakli, solunum sistemi hastalıkları, denge bozuklukları malulen emeklilik gerektiren hastalıklar arasında en üst sıralarda geliyor.


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