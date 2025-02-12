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SGK'nın bu ödemelerini gözden kaçırıyor olabilirsiniz! İsa Karakaş SSK Bağkur ve memur emeklisi için uyardı "5 yıl içinde almazsanız..."

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
12.02.2025 12:38
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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren önemli bir konuda uyarıda bulundu. SGK'da unutulan toplu ödemeler ve cenaze ödenekleri hakkında kritik bilgiler veren Karakaş, "5 yıl içinde başvuruda bulunulmaması halinde bu hakların kaybedileceğini" belirtti. Peki, kimler bu ödemelerden yararlanabilir? Başvuru süreci nasıl işliyor? İşte tüm detaylar…

SGK'nın bu ödemelerini gözden kaçırıyor olabilirsiniz! İsa Karakaş SSK Bağkur ve memur emeklisi için uyardı "5 yıl içinde almazsanız..."

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yalnızca emeklilik maaşı ödemiyor. Bunun dışında cenaze ödeneği, ölüm aylığı ve toplu para ödemesi gibi çeşitli haklar da bulunuyor. Ancak, birçok kişi bu haklarından habersiz olduğu için ödemelerini alamıyor.

SGK’DA UNUTULAN ÖDEMELER VAR

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Sosyal Güvenlik Kurumu sadece emeklilik maaşı vermiyor. emeklilik maaşı dışında başka ödenekler, toplu para ödemesi de söz konusu. Öyle ödemeler var ki birçok vatandaşımız bunun farkında değil. Dolayısıyla bununla ilgili bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.

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"CENAZE ÖDENEĞİ VE ÖLÜM AYLIĞI 4888 TL OLDU"

SSK'lı olsun Bağkurlu olsun vefat ettikten sonra cenaze ödeneği alma hakkı bulunmaktadır. Bu cenaze ödeneği 3850 TL'ydi. 2025 yılında yüzde 44,38 arttı. 4888 TL oldu. Yani herhangi bir yakınınız ölmüşse cenaze ödeneği alma hakkınız var. Sizler almazsanız belediye alacak.

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BU ÖDENEĞİ ALMANIN ŞARTLARI NEDİR?

Eşiniz, babanız, kardeşiniz diyelim ki işte iş kazası sonucu ölmüşse sürekli iş göremezlik geliri, malul aylığı, engelli aylığı ya da yaşlılık maaşı alırken emekliyken ölmüşse bunu alma hakkınız var. Emekli değilse ölmeden önce 360 gün SGK primi varsa yine bunu alma hakkınız var.

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KİMLER BU HAKTAN FAYDALANABİLİR?

Öncelikle eş talep edebilir. Eşten sonra çocuklar talep edebilir. Eş, çocuk yoksa bu durumda anne babası talep edebilir. Anne babası da yoksa kardeşleri de talep edebilir. Aradan çok zaman geçti, bir daha geri alabilir miyiz, diye soranlar var. Evet 5 sene geçmemişse bu cenaze ödeneğini gidip alabilirsiniz.

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CENAZE YARDIMI 115 BİN TL'YE KADAR VARIYOR

Bu ödenek fiyatı çok değişiyor. Eğer ki ölen kişi memur emeklisi ise memursa yani emekli sandığına bağlı bir memursa bu durumda bu ödenek 19 bin 240 TL oluyor. Bakın SSK ve Bağkurlar için 4888 lira iken emekli sandığına tabi memur olması halinde 19.240 TL. Eğer ki milletvekili ise 115 bin 442 liralık cenaze yani ölüm yardımı yapılıyor.

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VEFAT EDEN EŞİNİZ YA DA BABANIZDAN MAAŞ BAĞLANMIYORSA NE YAPABİLİRSİNİZ?

Emekli maaşı ya da dul ve yetim maaşı bağlanma şartları sağlanmıyorsa, SGK’ya başvurarak ölen kişinin ödemiş olduğu primleri toplu şekilde talep edebilirsiniz. SGK’dan toplu para almak için bulunduğunuz ildeki SGK merkezine giderek "Toptan ödeme istemi" talebinde bulunabilirsiniz.

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"Toptan ödeme istemiyle bulunduğunuz ildeki SGK'ya gittiğiniz zaman SGK'nın vereceği formu doldurduğunuzda hem cenaze ödeneğini hem de toplu parayı alma durumunuz var. Eğer kişiden dolayı dul ve yetim maaşı bağlanıyorsa toplu para ödenmez. Sürekli maaş ödenmesi söz konusu olur ama emekli maaşı yani dul ve yetim maaşı bağlanması mümkün değilse şartları yerine gelmemişse ödediği primleri toplu bir şekilde alabiliyorsunuz."

(TGRThaber)

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