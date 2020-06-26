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SGK para iadesi yapıyor! Çalışan memur ve işçiye para iadesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Emeklilik yaşı ve hizmet süresi şartlarını yerine getirmek emekli olmaya yetmediği için prim gün sayısını doldurmak isteyen memur ve işçiler SGK para iadesini araştırıyor. Peki SGK para iadesi almak için ne yapmak gerekiyor? İşte memur ve işçiye para iadesinin detayları...

SGK para iadesi yapıyor! Çalışan memur ve işçiye para iadesi

Çalışma yaşamı boyunca geleceğini güvence altına almak isteyenler emeklilik şartlarını yerine getirmeye çalışıyor. Emeklilik için kanunen belirlenen yaş, hizmet yılı ve prim şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Kimi çalışanlar yaş ve hizmet süresi kriterlerini yerine getirmesine rağmen emekli olamıyor. Bu durumda ise SGK'ya prim ödemesi yaparak kriteri yerine getirmeye çalışıyor. Ancak fazladan ödenen ya da kullanmadığınız primler için SGK para iadesi yapıyor. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...

SGK para iadesi için gereken şartlar

Öncelikle emeklilik yaşı gelmiş ancak yeterli priminiz yoksa daha önceki ödemelerinizi geri alabiliyorsunuz. Ayrıca çalışırken prime esas kazanç limitini aşan miktarda ödeme yapıldıysa bu fazla ödemeleri de geri almanız mümkün.

Diğer iki şartı yerine getirmesine rağmen emek maaşı alamayanlar paralarını geri alabiliyor. Bunun için SGK'ya müracaat etmek gerekiyor. Böylece fazladan ödenmiş gün primleriniz boşa gitmemiş oluyor.

SGK para iadesi noktasında sağlık ödemelerini geri iade etmiyor. Burada iade edilen para, çalışanın hissesine düşen SGK primleri. Bu paraya faiz uygulanmasa da, geri ödeme sürecinde güncelleme katsayısı uygulanarak ödeniyor.

SGK mevzuatına göre bir kişinin aynı anda iki farklı işyerinde sigortalı olarak çalışması bir sakınca olarak görülmüyor. Bu durum hem prime esas kazançları yani brüt maaş miktarını artırıyor, hem de ileride alınacak emeklilik maaşı miktarının yükselmesini sağlıyor.

Nasıl başvuru yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumundan toplu olarak prim iadesinin alınması için başvurularını resmi olarak iletilmesi gerekir. Başvurunun yapılmaması durumda toplu ödemelerin otomatik olarak yapılması mümkün değildir. Kişilerin ikamet adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezlerine dilekçe ile başvurularını yapması şarttır.

İade süreci nasıl işler?

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak toplu ödemeler için yıllara göre faiz uygulaması yapılamaz. Aynı zamanda kişilerin istedikleri dönem için toplu ödeme yapılması söz konusu olmaz. Başvurunun onaylandığı yıl için geçerli olan güncel tutar üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Toplu ödeme iadesi Ziraat Bankası üzerinden vatandaşlara iletilir.

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