SGK prim borcu olanlar için af gelecek mi? İşte son durum...

İsteğe bağlı sigorta, genel sağlık sigortası ve 4B kapsamındaki prim borçları uzun süredir milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir problem. Birçok vatandaş biriken borçları ödeyemiyor, vatandaşlar borçlarını ödeyemeyince devlet kendisine kaynak yaratmakta zorlanıyor. Bu sebeple hem borçlu için hem de alacaklı konumundaki devlet için bir kayıp söz konusu oluyor. Zaman geçtikçe borçlara faiz ve gecikme bedelinin eklenmesi vatandaşların ödeme ümitlerini iyiden iyiye azaltıyor.

Bu tip problemlerin çoğaldığı ve devletin kaynağa ihtiyaç duyduğu dönemlerde taksitlendirme ve yapılandırma kampanyaları düzenlenebiliyor. Vatandaşlar ise prim borçları için daha müjdeli bir gelişme bekliyor ve Sosyal Güvenlik Kurumundan af bekliyor. Peki, şu anda görüşülen ya da gerçekleşmesi beklenen bir af söz konusu mu?

ŞU ANDA GÜNDEMDE AF YOK

Ne yazık ki şu anda hükumetin gündeminde sigorta prim borçlarına ilişkin bir af bulunmuyor. İktidar ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar incelendiğinde yakın gelecekte prim borçları için bir affın söz konusu olmayacağını söyleyebiliriz. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna birikmiş prim borcu olan vatandaşlar, borçlarını ödemek için farklı yöntemler deneyebilir.