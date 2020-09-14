SGK prim borcu olanlar için af gelecek mi? İşte son durum...

İsteğe bağlı sigorta, genel sağlık sigortası ve 4B kapsamındaki prim borçları uzun süredir milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir problem. Birçok vatandaş biriken borçları ödeyemiyor, vatandaşlar borçlarını ödeyemeyince devlet kendisine kaynak yaratmakta zorlanıyor. Bu sebeple hem borçlu için hem de alacaklı konumundaki devlet için bir kayıp söz konusu oluyor. Zaman geçtikçe borçlara faiz ve gecikme bedelinin eklenmesi vatandaşların ödeme ümitlerini iyiden iyiye azaltıyor.
Bu tip problemlerin çoğaldığı ve devletin kaynağa ihtiyaç duyduğu dönemlerde taksitlendirme ve yapılandırma kampanyaları düzenlenebiliyor. Vatandaşlar ise prim borçları için daha müjdeli bir gelişme bekliyor ve Sosyal Güvenlik Kurumundan af bekliyor. Peki, şu anda görüşülen ya da gerçekleşmesi beklenen bir af söz konusu mu?
ŞU ANDA GÜNDEMDE AF YOK
Ne yazık ki şu anda hükumetin gündeminde sigorta prim borçlarına ilişkin bir af bulunmuyor. İktidar ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar incelendiğinde yakın gelecekte prim borçları için bir affın söz konusu olmayacağını söyleyebiliriz. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna birikmiş prim borcu olan vatandaşlar, borçlarını ödemek için farklı yöntemler deneyebilir.
İsterseniz affın gündemde olmadığı dönemde prim borçlarının nasıl ödenebileceğinden bahsedelim. Eğer sigorta prim borcunuzu tek seferde kapatacak kadar birikmişiniz yoksa bu yöntemlerden birini deneyebilirsiniz:
KREDİ ÇEKMEK MÜMKÜN
Bazı bankalar prim borçlarına özel olarak kredi imkanı sunabiliyor. Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan ve prim borçlarının ödenmesi noktasında avantajlı faiz olanakları sunan bankalardan birine müracaat edebilir ve olumlu yanıt almaları halinde buradan çektikleri kredi ile prim borçlarını kapatabilirler.
Geçmiş dönemde Ziraat Bankası 60 aya varan vadeyle prim borcu olan vatandaşlar için uygun koşullarda kredi sunmuştu. Denizbank ise şu anda 36 aya varan vadelerle sigorta prim borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara kredi desteği sunuyor. Bu sayede vatandaşlar borçlarını taksitler halinde bankaya ödüyor, banka da vatandaşın Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcunu kapatıyor.
Ayrıca dilerseniz ihtiyaç kredisi de çekebiliyorsunuz. Prim borcuna ilişkin bir kredi kampanyasının çıkmasını beklemeden doğrudan herhangi bir banka ile ihtiyaç kredisi sözleşmesi imzalayabilirsiniz. Bu noktada en uygun faiz oranını sunan bankayı tercih etmeniz, cebinizden daha az ücret çıkmasını sağlayacaktır.
YAPILANDIRMA VE TAKSİTLENDİRME FIRSATLARINI TAKİP EDİN
Dönem dönem SGK borçları için yapılandırma ve taksitlendirme fırsatları sunulabiliyor. Bu fırsatlardan yararlanarak da prim borcunuzu daha uygun şartlarda ödeyebilirsiniz.
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