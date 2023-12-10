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SGK prim borcunu şimdiden ödemeyen fırsatı kaçırıyor! Doğum borçlanması, askerlik borçlanması olanlar dikkat: Son tarih yaklaşıyor

10.12.2023 08:43 | Son Güncelleme:
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Milyonların beklediği 2024 asgari ücret zammı başka birçok zammı da beraberinde getirecek. Borcunu şimdiden ödeyenler avantajlı hale geliyor. Zira asgari ücretteki artış doğum borçlanması, askerlik borçlanması gibi borçları da etkileyecek. SGK prim borcu olanlar için kritik tarih ise 31 Aralık. Peki yıl başından önce prim borçlanması fırsatını kaçıranlar için zamlı borç tutarları ne kadar olacak? İşte detaylar...

SGK prim borcunu şimdiden ödemeyen fırsatı kaçırıyor! Doğum borçlanması, askerlik borçlanması olanlar dikkat: Son tarih yaklaşıyor

Emeklilik için SGK prim borcu olanlar için avantajlı borç ödeme fırsatının sona ermesine günler kaldı. Asgari ücret zammı prim ödemelerini doğrudan etkileyecek. Böylelikle isteğe bağlı sigorta primi ücretleri ve borçlanma ücretleri de asgari ücret oranında artacak.

1 OCAK'A KADAR BORÇLANMA TALEBİNDE BULUNMAK GEREKİYOR

atv'ye konuşan Dr. Okan Güray Bülbül, "Yeni asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve bu tarihe kadar borçlanma talebinde bulunmuş kişilere halihazırdaki asgari ücret üzerinden borçlanma tutarları tebliğ edilecek." açıklamasında bulundu.

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ASGARİ ÜCRETTEKİ ZAM SENARYOLARINA GÖRE BORÇ ARTIŞLARI

Örneğin şu anda isteğe bağlı en düşük aylık prim ödeme tutarı 4 bin 292 lira. Eğer asgari ücrette yüzde 40'lık bir artış yapılırsa bu tutar 6 bin 8 liraya yükselecek. Eğer asgari ücretteki artış yüzde 50 oranında olursa bu kez de tutar 6 bin 438 lira olacak.

Şu anda aylık en yüksek isteğe bağlı prim ödeme tutarı ise 32 bin 194 lira. Eğer bu tutar asgari ücrete yüzde 50 artış yapılırsa 48 bin liraya çıkacak.

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DOĞUM BORÇLANMASI VE ASKERLİK BORÇLANMASINI ETKİLİYOR

Bülbül, "Eğer asgari ücret yüzde 40 artış olursa günlük 200,5 TL'ye yükselecek. Yüzde 50'lik bir artış söz konusu olursa bu durumda bir günlük borçlanma bedeli 215 TL'ye yükselecek. Bu da hem doğum borçlanmasında hem askerlik borçlanmasında önemli bir miktar farklılaşması anlamına geliyor" açıklamasıyla asgari ücretteki zam senaryolarının borçları nasıl etkileyeceğini anlattı.

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Öte yandan bir annenin üç çocuk için borçlanma yapması durumundaysa ödenecek rakam şu an 309 bin 21 lira iken yeni yılla birlikte asgari ücrete yüzde 40 artış olması durumunda 432 bin 630 liraya, yüzde 50'lik artış halinde ise 463 bin 530 liraya çıkacak.

"BİR AN ÖNCE BORÇ TALEPLERİNİ İLETMELİLER"

Bülbül'den "Bu tutarlara muhatap olmamak adına borçlanma yapması kendi lehine olan kişilerin bir an önce taleplerini iletmeleri ve kendilerine gelecek tebliğdeki rakamı ödemeleri önemli" uyarısı da geldi.

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ASKERLİK BORÇLANMASI

550 günlük yapılabilen askerlik borçlanmasına gelindiğinde ise; bir yıl eksiği olan bir kişi bugün başvurması halinde 51 bin 504 lira ödeyecekken 2024 yılında asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi durumunda 72 bin 105, yüzde 50 zam gelmesi durumunda da 77 bin 256 lira ödeyecek.

askerlik

Bülbül, "Bugün ödendiğinde de 1 Ocak'ta ödendiğinde de emekliliğe etkisi aynı olacak. Dolayısıyla daha düşük tutardan ödeyip şu an yapmak 1 Ocak'ta yapmaya göre çok daha avantajlı" diyerek erken ödemenin avantajına değindi.

SON TARİHE DİKKAT

Son olarak, avantajlı borç ödeme için kritik tarih 31 Aralık. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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asgari ücret sgk prim borcu
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