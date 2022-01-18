FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK resmen duyurdu! SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL ödenecek

SGK resmen duyurdu! SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL ödenecek

18.01.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK'dan yüz binlerce kişiyi ilgilendiren yeni dönem başlıyor. SGK harekete geçti ve 1.876 TL'ye kadar destek ödemesi yapalacağını duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenen sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Buna göre İşçi başına 5 puanlık destek 250-1876 lira arasında değişecek. Bunu alabilmek için işverenin Türkiye genelindeki işyerleri dikkate alınarak borç sorgusu yapılacak. İşte SGK'nın yaptığı yeni düzenleme ile ilgili merak edilenler....

SGK resmen duyurdu! SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL ödenecek

SGK destek ödemeleriyle ilgili yeni dönemin başladığını duyurdu. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Prime esas kazanç brüt asgari ücret (5004 lira) ile bunun 7.5 katı (37 bin 530) arasında değişiyor. Buna göre 5 puanlık prim indirimi bu yıl işçi başına 250 lira ile 1876 lira arasında değişecek. Ocak dönemine ait prim ve hizmet beyannamesinden itibaren (28 Şubat'a kadar verilecek) geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki işyerleri dikkate alınarak borç sorgusu yapılacak. Son dakika bilgisine göre işçinin primini yatırmayan teşviklerden yararlanamayacak.

BORÇ SORGULAMASI YAPILACAK

Sigorta primlerinde 5 puanlık indirim konusunda yapılan değişiklikler bu yıl uygulamaya giriyor.

Mevcut uygulamada işyeri bazında yapılan prim borcu incelemesi işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinde yapılacak. SSK'lı olarak çalışanların prime esas kazancı üzerinden yüzde 14 oranında işçi, yüzde 20.5 oranında işveren payı olmak üzere yüzde 34.5 prim kesiliyor. Primini düzenli ödeyen işverenlere destek için 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor.

Birden fazla işyeri olan işveren bir şirketinde borcu olsa bile borcu olmayan diğer şirketinde indirim uygulanmaya devam ediyordu. Ocak ayı itibariyle işyeri bazında değil Türkiye genelindeki tüm işyerleri dikkate alınarak sorgulanacak.

BORÇ 20 LİRA DA OLSA KOD ALINAMAYACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göreİşyerinden birinde 20 lira ve üzeri borcu olan hiçbir işyeri için 5510 kodunu (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi) seçemeyeceği için prim indirimi alamayacak. Beş puanlık prim indirimi çalışanın brüt ücretine uygulanıyor. Kurum'a olan borçlarını ödeyen, yapılandıran, taksitlerini düzenli ödeyenler ise prim indiriminden yararlanmaya devam edecek.

ALT İŞVERENLİK DE İNCELENECEK

Sorgulama şirketler için vergi kimlik numarası, gerçek kişi işverenlerde de kimlik numarası ile yapılacak. Gerçek kişide Bağ-Kur kapsamındaki prim borçları sorgulama konusu olmayacak. Alt işverenlikte de prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Beş puanlık prim indiriminden yararlanan 51 ilde 6 puanlık prim indirimi de uygulanıyor.

Borcu olanlar bu indirim ve diğer teşviklerden de faydalanamayacak.

Yasal ödeme süresi geçen prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezasının olup olmadığının tespiti sırasında işverenin SGK'ya kendi adına tescil ettiği tüm işyerlerinde yasal ödeme süresi geçen prim borçları sorgulanacak.

Ayrıca, gerçekte o işyerinde çalışmayan birini sahte sigortalı gösterip sigortasız çalıştıran işverenler 5 puanlık indirim hakkından yararlanamaz.

Türkiye geneli borç durumu sorgulama işlemi SGK Online İş Yeri Bildirge Ekranı vasıtası ile "e Borcu Yoktur Aktivasyonu" seçeneği üzerinden gerçekleştirebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak? Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak?
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda korkunç işkence! Ağdayla kökünden kopardılar

Öğrenci yurdunda korkunç işkence! Ağdayla kökünden kopardılar

Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem!

Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem!

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor!

Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor!

Tüketici haklarına sıkı takip

Tüketici haklarına sıkı takip

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.