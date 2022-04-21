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SGK Resmi Gazete'den duyurdu! Koronavirüs hastaları artık hastanelerde...

21.04.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal güvenlik Kurumu (SGK) hastanelere ödediği ücretlerde koronavirüs hastası ayrımını kaldırdı. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı. Bundan sonraki süreçte hastanelere yatan koronavirüs hastaları da diğer hastalarla aynı ücretlendirmeye tabi tutulacak. Kararın alınmasında ise vaka sayılarındaki düşüş etkili oldu.

SGK Resmi Gazete'den duyurdu! Koronavirüs hastaları artık hastanelerde...

Koronavirüs salgını kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) 2 yıl önce değişiklik yapılmıştı. Resmi Gazete'de de yayımlanan tebliğ ile koronavirüs vakalarının tedavisi “acil hal” kapsamına alındı. Yurttaşların, bazı hastanelerin tedavi için ücret talep ettiği şikâyetleri üzerine de, pandemi süresince özel hastanelerin tedavi boyunca katılım payı ve ilave ücret istemeyeceği duyuruldu.

Ancak bu süreç bugün itibariyle sona erdi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’yle pandemi döneminde yapılan düzenlemelere ilişkin değişikliğe gidildi. Yayımlanan tebliğe göre bugün itibarıyla koronavirüs nedeniyle hastanede veya yoğun bakımda yatan hastalar için SGK, artık hastanelere pandemi bakım hizmeti ücretini ödemeyecek.

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VAKALAR AZALDI, KARAR GELDİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte yapılan 158 bin 523 testte 3 bin 668 vaka tespit edildi. 18 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 758 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Alınan kararda vaka sayılarındaki ve hastane yatışlarındaki düşüşün etkili olduğu ifade edildi.

10 KATI FAZLA PARA ÖDENİYORDU

SGK tarafından pandemi nedeniyle hastaneye yatan hastalar için bir ilaç ve tedavi masrafları hariç günlük yatak ücreti 600 lira olarak ödeniyordu. Bu ücret normal bir hasta için ödenen hastanın yaklaşık 10 katına tekabül ediyor. Yoğun bakımlarda ise koronavirüs hastaları için bir günlük yatış ücreti normal ücretin bir buçuk katı fazla olarak 3 bin liraya kadar çıkıyordu.

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EN ÖNEMLİ TOPLANTI HAFTAYA KALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ertelendiğini açıkladı. En kritik Bilim Kurulu toplantılarından birisi olacağı ifade edilen toplantı için, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün(dün) yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) sgk
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