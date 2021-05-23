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SGK’sı olmayanların 107 TL ödemesi gerekiyor! E Devlet’te gördüğünüz o sayılar bakın ne anlama geliyor

23.05.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herhangi sosyal güvencesi bulunmayanlar kişiler ayda 107 TL prim karşılığı Genel Sağlık Sigortası kapsamına girebiliyor. Yeterli geliri olmayan kişilerin ise prim ödemesini devlet yapıyor. Küçük yaştaki çocuklar ve gençler şartsız şekilde kapsama alınıyor ve prim borcu olan kişilere de çeşitli imkanlar sunuluyor. Peki SGK'sı olmayanların bilmesi gereken diğer detaylar neler? İşte yanıtı...

SGK’sı olmayanların 107 TL ödemesi gerekiyor! E Devlet’te gördüğünüz o sayılar bakın ne anlama geliyor

SGK'sı olmayan vatandaşların Sağlık Sigortası'na nasıl girdiği araştırılan konular arasında bulunuyor. Herhangi şekilde sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ayda 107 TL prim karşılığında Genel Sağlık Sigortası kapsamına girebilmekte. Peki SGK'sı bulunmayanların bilmesi gereken önemli detaylar neler?

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SGK kaydı yani Sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar ayda 107 TL primle Genel Sağlık Sigortası kapsamına giriyor ve geliri düşük olanların primlerini ise devlet ödüyor. Sosyal güvencesi bulunmayan kişiler 107,33 lira prim karşılığı ailece GSS kapsamına alınırken, gelir testi için başvuruda bulunan ve hane içerisinde kişi başı geliri bin 192 TL'nin altında olduğu tespit edilenlerin primini ise devlet ödüyor.

Çocuklar ve gençler konusunda ise; 18 yaş altı tüm genç ve çocuklar da Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor. Gençlerin mezun olmalarının ardından 2 sene boyunca sağlık primlerini devlet karşılamayı sürdürüyor. Lise mezunu vatandaşların yaş sınırı 20 iken, üniversite mezunlarının ise 25.

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan kişiler sene sonuna kadar sağlıktan ücretsiz şekilde faydalanabiliyor. Ülkemizde vatandaşlara 2 bin 400'den fazla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet verilmeye devam edilirken, 9 bin ilaç da ödeme listesinde bulunuyor.


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