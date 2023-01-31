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SGK tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 tütün ikramiyesi fiyatı ve sorgulama ekranı

31.01.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tütün ikramiyesi ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmesi olup olmadığını öğrenmek isteyen hak sahipleri arama motorlarında konuya dair yaptıkları araştırmalara hız verdi. SGK tarafından hesaplara yatırılan ödemelere ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? SGK tarafından ödenen 2023 tütün ikramiyesi kaç TL? İşte detaylar...

SGK tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 tütün ikramiyesi fiyatı ve sorgulama ekranı

Tütün ikramiyesinin yatı yapmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. 2023 yılı tütün ikramiyeleri tutarı merak konusu oldu. "Tütün ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

TÜTÜN İKRAMİYESİ YATTI MI?

Tütün ikramiyesinin hesaplara ayları 23 Ocak 5 Şubat içerisinde yatırılması bekleniyor.

Ödemelerin hak sahiplerinin aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden yapılacağı ön görülüyor.

Tütün ikramiyesi ödeme tarihleri netlik kazanır kazanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TÜTÜN İKRAMİYESİ TUTARI

Şehit ailelerine 2022 yılında 9 bin 386, 60 TL (Varisler arasında: anne, baba, eş, çocuk) pay edilmişti.

2022'de SGK tarafından,

Derece Gaziye 2022'de 9 bin 386,60 TL,

Derece Gaziye 8 bin 447,90 TL,

Derece Gaziye 7 bin 274,61 TL,

Derece Gaziye 6 bin 570,62 TL,

Derece Gaziye 5 bin 866,62 TL,

Derece Gaziye 5 bin 162,63 TL ödeme yapılmıştı.

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