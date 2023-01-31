SGK tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 tütün ikramiyesi fiyatı ve sorgulama ekranı

Tütün ikramiyesinin yatı yapmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. 2023 yılı tütün ikramiyeleri tutarı merak konusu oldu. "Tütün ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
Tütün ikramiyesinin hesaplara ayları 23 Ocak 5 Şubat içerisinde yatırılması bekleniyor.
Ödemelerin hak sahiplerinin aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden yapılacağı ön görülüyor.
Tütün ikramiyesi ödeme tarihleri netlik kazanır kazanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
Şehit ailelerine 2022 yılında 9 bin 386, 60 TL (Varisler arasında: anne, baba, eş, çocuk) pay edilmişti.
2022'de SGK tarafından,
Derece Gaziye 2022'de 9 bin 386,60 TL,
Derece Gaziye 8 bin 447,90 TL,
Derece Gaziye 7 bin 274,61 TL,
Derece Gaziye 6 bin 570,62 TL,
Derece Gaziye 5 bin 866,62 TL,
Derece Gaziye 5 bin 162,63 TL ödeme yapılmıştı.