SGK ve BAĞ-KUR’lular dikkat! Rapor parası azaldı: Kayıp 4 bin 300 lira…

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık izni nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) bağlanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalının son 3 aylık dönemde aldığı brüt ücretin ortalaması dikkate alınıyordu. Yatarak tedavi görenlere brüt ücretin yarısı oranında, ayakta tedavi görenlere ise 3’te 2’si oranında ödenek veriliyordu. Ancak geçen yıl nisan ayında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapıldı ve

İş kazası ve meslek hastalığındaki uygulama aynen devam ederken, hastalık ve analık izni (doğum öncesi ve sonrası 8’er haftadan 16 haftalık doğum izni) nedeniyle düzenlenen raporlarda geçici iş göremezlik ödeneği, son üç ay yerine 12 aylık dönemdeki ortalama ücret üzerinden verilmeye başlandı.

SGK VE BAĞ-KUR’LULAR DAHA AZ PARA ALMAYA BAŞLADI

Yapılan değişiklik SSK ve BAĞ-KUR’luların daha az rapor parası almasını beraberinde getirdi. Enflasyonun tek haneli veya nispeten düşük olduğu dönemdeki kayıp kabul edilebilir düzeyde iken enflasyonun yüzde 80’e yaklaşmasıyla çalışanlar daha büyük kayıpla karşı karşıya kaldılar.

Yüksek enflasyon nedeniyle bu yıl temmuz ayında asgari ücretin yanı sıra asgari ücretin üzerindeki ücretlere de ara zam yapıldı. Çalışanların ücretleri yükselmesine karşın, hastalanan veya doğum iznine ayrılan SSK ve BAĞ – KUR’lu çalışanların rapor paraları 12 ay öncenin ücreti dikkate alınarak ödeniyor.

İŞÇİNİN KAYBI 4 BİN 300 LİRAYI GEÇTİ

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberinde, asgari ücretin biraz üzerinde ücretle çalışan kadın işçinin kaybı kanun değişikliği sonrası 4.356 TL oldu.

Konuya ilişkin verilen örnekte, kadın işçinin aylık brüt ücretinin geçen yıl 3.750 TL olduğu, bu yılın ilk yarısında 6.000 TL’ye ve temmuz ayında da 8.000 TL’ye çıktığı varsayılarak bir hesaplama yapıldı.

Doğum öncesi ve sonrasında 8’er haftadan 16 hafta izne ayrılan kadın işçiye 112 gün analık ödeneği bağlanıyor. Eski sistemde eylül ayında doğum iznine ayrılan kadın işçiye haziran – temmuz – ağustos aylarındaki brüt ücret üzerinden ödenek bağlanacaktı. Aynı şekilde ekim ayında izne ayrıldığında ise temmuz – ağustos – eylül ayları dikkate alınacaktı. Ve böylece eylülde izne ayrıldığında günlük 163 TL’den toplam 18 bin 252 TL, ekimde izne ayrıldığında günlük 178 TL’den toplam 19 bin 914 TL analık ödeneği alabilecekti.

Fakat, kanun değişikliği ile son 3 ay yerine 12 aylık ücret dikkate alınmaya başlandığı için aynı işçi eylülde doğum iznine ayrıldığında günlük 124 TL’den 13 bin 896 TL ödenek alacağı ve buradaki kaybın 4.356 TL olacağı ifade edildi.



