SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL! Emekli Sandığı'ndaki emeklilere ilave ödeme yapılacak

Bunun dışında Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, temmuzda 3. bir zammı ilave ödemeleriyle beraber görecek. Emekli vatandaşların merak içerisinde beklediği temmuz zammı netleşiyor. Önümüzdeki ay içerisinde emekliler zam ve ikramiye almış olacak.

İKİ ARTIŞ BİRDEN OLACAK

5 aylık enflasyon verilerine göre; emeklilere yüzde 6.39 zam oranı belirlenirken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mayıs ayı beklenti anketinde bulunan TÜFE tahminine göre; SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde 7.66 zam beklentisi oluştu.

Maaşlar yükseleceğinden dolayı bunun üstünden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da yükselmiş olacak.

YÜZDE 5 SINIRI ARTIYOR

Öte yandan yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişmiş olacak. Şu ana dek yaşanan enflasyona göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554,72 TL’den bin 654,72 TL’ye yükselecek.

Buna göre maaşı bin 654 Türk lirasından az olanlar yüzde 5, çok olanlar da yüzde 4 ek ödeme almış olacak.

6 aylık enflasyona göre bu sınır daha da artabilecek.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine en az bin 500 Türk lirası maaş ödenirken, en yüksek maaş ise ek ödeme dâhil 7 bin 184 Türk lirası…