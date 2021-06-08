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SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL! Emekli Sandığı'ndaki emeklilere ilave ödeme yapılacak

08.06.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Temmuz ayında emekliler, emekli maaşlarının yanında ek ödeme de alacak. 5 aylık enflasyon, Bağ-Kur ve SSK emeklisinin gelirinde 460 Türk lirasını bulan artışın olacağını gösteriyor.

SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL! Emekli Sandığı'ndaki emeklilere ilave ödeme yapılacak

Bunun dışında Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, temmuzda 3. bir zammı ilave ödemeleriyle beraber görecek. Emekli vatandaşların merak içerisinde beklediği temmuz zammı netleşiyor. Önümüzdeki ay içerisinde emekliler zam ve ikramiye almış olacak.

İKİ ARTIŞ BİRDEN OLACAK

5 aylık enflasyon verilerine göre; emeklilere yüzde 6.39 zam oranı belirlenirken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mayıs ayı beklenti anketinde bulunan TÜFE tahminine göre; SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde 7.66 zam beklentisi oluştu.

Maaşlar yükseleceğinden dolayı bunun üstünden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da yükselmiş olacak.

YÜZDE 5 SINIRI ARTIYOR

Öte yandan yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişmiş olacak. Şu ana dek yaşanan enflasyona göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554,72 TL’den bin 654,72 TL’ye yükselecek.

Buna göre maaşı bin 654 Türk lirasından az olanlar yüzde 5, çok olanlar da yüzde 4 ek ödeme almış olacak.

6 aylık enflasyona göre bu sınır daha da artabilecek.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine en az bin 500 Türk lirası maaş ödenirken, en yüksek maaş ise ek ödeme dâhil 7 bin 184 Türk lirası…

Bu kazanç şu ana dek gerçekleşen yüzde 6.39 artışa göre 7 bin 643 Türk lirasına ulaşacak. Buna göre emeklilerin gelirinde yaklaşık 460 Türk lirası artış yaşanacak.

SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL! Emekli Sandığı'ndaki emeklilere ilave ödeme yapılacak

EMEKLİ DOKTORA EN AZ 2.292 TÜRK LİRASI

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, temmuz ayında 3. bir artışı ilave ödemelerinde görecek.

Yüzde 6.39'luk artışa göre, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 818 Türk lirasından 2 bin 998 Türk lirasına, uzman olmayanlarda 2 bin 155 Türk lirasından 2 bin 292 Türk lirasına çıkacak.

Artış yüzde 7.66 olması durumunda da ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 33 Türk lirasına, uzman olmayanlarda 2 bin 320 Türk lirasına ulaşacak.

Emekli yaşamını yitirmişse, hak sahibi yakınları parayı almış olacak.

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