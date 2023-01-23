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SGK ve vergi borçları yapılandırılıyor! SGK borç sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım SGK borç sorgulama

23.01.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçları yapılandırılacak. Yapılandırma paketinin ayrıntıları ise bugünkü Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, SGK borç sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım SGK borç sorgulama işlemi...

SGK ve vergi borçları yapılandırılıyor! SGK borç sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım SGK borç sorgulama

Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için düğmeye bastı. Yapılandırma paketi kapsamında; 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçları yapılandırılabilecek. Borçların uzun vadelere bölünmesi ve ana paraya işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. SGK borç sorgulama işlemine dair detayları bizde sizler için derledik. İşte tüm ayrıntılar...

SGK VE VERGİ BORCU OLANLARA MÜJDE

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi ise Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi olarak açıklandı.

Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için hazırlıklar başladı. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçları yapılandırma kapsamına alınacak. Borçlar uzun vadelere bölünecek ve borçluların rahat ödemesine imkan tanınacak.

sgk borcu

SGK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin gündeme gelmesiyle birlikte 'SGK borç sorgulama' işleminin nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. SGK borç sorgulaması E-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Öncelikli olarak E-devlet şifreniz ve T.C kimlik numaranız ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Ardından kimlik doğrulaması, ad soyad bilgisi, temel bilgiler ve adres bilgilerinizi kontrol edip onaylamanız gerekiyor.

Tüm bu bilgileri kontrol ettiğiniz takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu Web tahsilat sayfası karşınıza çıkıyor.

sorgulama 2

Buradan sorgu türü, sorgu tipi ve sicil no seçerek borç sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Yine e-devlet sayfası üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama işleminizi de yapabilirsiniz. Bu ekran size Kalan GSS Prim Borcunuzu gösterecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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