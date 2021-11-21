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SGK'ya 1 milyonun üzerinde kişi başvurdu! Son tarih 30 Kasım

21.11.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek, ikinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık'ta sona erecek.

SGK'ya 1 milyonun üzerinde kişi başvurdu! Son tarih 30 Kasım

SGK'nin yazılı açıklamasına göre, vergi ve bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren ve 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu'na başvurular 30 Eylül itibarıyla sona erdi.

Kanun kapsamında Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar yapılandırıldı.

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Yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si silindi.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE KİŞİ BAŞVURDU

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyen vatandaş ve kurumların yaptığı başvurular sonucunda önemli miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık borç için yapılandırma başvurusunda bulundu. Borçluların peşin ödemenin sağladığı avantajlardan yararlanmasıyla 1 milyar 620 milyon liralık tahsilat yapıldı.

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İLK TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 30 KASIM

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek, ikinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık'ta sona erecek. Yapılandırmanın avantajlarının kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

İlk iki taksitini süresinde ve tam olarak ödeyip, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitini ödeyemeyen veya eksik ödeyenlerin de yapılandırması bozuluyor. Taksitin yüzde 10'unu geçmemek şartıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemelerde ise yapılandırma bozulmuyor.

Yapılandırması bozulan borçlular, ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabiliyor.

Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet'ten yapılabildiği gibi, SGK'nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılık aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

Kaynak: AA


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