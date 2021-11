Pek çok kişi bu detayı bilmiyor! SGK’dan çifte maaş

Ülkemizde, Sosyal Güvenlik Kurumu ihtiyacı olan vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlar dar gelirli vatandaşları bir nebze de olsa rahatlatabilmek adına yapılıyor. SGK ayrıca şartları taşıyan kişilere çifte maaş da veriyor. Çoğu kişinin bilmediği çifte maaş ile ilgili ayrıntılı bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

BAĞLI BULUNDUĞUNUZ SİGORTA KOLU FARK ETMİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen çifte maaş, her ne kadar kadın veya erkek fark etmeksizin verilse de tarih detayı önem taşıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı olan herkes şartları taşırsa çift maaş alabiliyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağ-Kur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK ya da Bağ-Kur'lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.

KADINLARDA MAAŞ SAYISI 3’DE ÇIKABİLİYOR

Bazı halde emekli kadının üç değişik emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Şöyle ki kendi çalışmasından kaynaklı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağ-Kur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Buradaki mühim ayrıntı, maaş 'üç değişik sigorta sistemine göre' bağlanıyor. Eşini kaybeden bir bireyin dul aylığı, tekrar evlendiğinde ise kesiliyor.

Emekli Sandığı Kanunu'na göre, dul ve yetim aylığının kimlere ve hangi oranda bağlandığı bilgi kapasitesi şöyle:

Eş, 1 yetim: Yüzde 60, yüzde 30

Eş, 2 yetim: Yüzde 50, yüzde 25-25

Tek yetim: Yüzde 50

2 yetim: Yüzde 40-40

Eş: Yüzde 75

Çalışan ya da emekli aylığı alan eş: Yüzde 50

İKİ MAAŞ ALMAK İÇİN ARANAN ŞART

Çocuğa, anne ya da babadan aylık bağlama durumu: Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 ardından olması halinde; Çocuk ile vefat ebeveyn SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı bağlanır.

Her ikisi Bağkur'lu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir. Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır. Her ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden evvelce memur olan eski memursa yüksek olan maaş ödenir. Her ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın yarısı bağlanır Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, öteki Emekli Sandığı'na tabi ise yetim, iki maaşı tam alır.