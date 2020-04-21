SGK'ya ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz! İşte milyonları ilgilendiren toplu para iadesi şartları...

Sosyal güvenlik kanununda belirtilen şartları tamamlayan herkes emeklilik hakkına kavuşur. Emekli olmak çalışan herkesin hakkıdır. Bir nevi yaşam sigortası olarak düşünülebilecek emeklilik döneminde verilen maaş kişinin çalışma yeteneğini kaybettiği zamanlarda en büyük destekçisidir. Emekli statüsüne kavuşmak için emeklilik süresi, yaş ve prim gün sayısını tamamlama şartı aranır. Ancak bu şartların her üçünün aynı anda sağlanamadığı haller de vardır. Tabii emeklilik şartları işe giriş tarihine göre de değişiklik gösterir. Emekli olunamadığı durumlarda ise devletin tanıdığı hak kapsamında toplu bir ödeme alma şansı da mevcut. Her ne kadar bu toplu ödeme haberi karışıklığa neden olsa da ödemenin kimler tarafından alınabileceği kanunla belirlenmiştir.

KİMLER TOPLU ÖDEME ALABİLİR?

Toplu ödeme yapılması için aranan şartlar şu şekildedir;

Kendine ait iş yerini kapatmak ya da çalıştığı işten ayrılmak,

Yaş sınırını tamamladığı halde emekli olmaya hak kazanamamak.

Yaş sınırı erkek çalışanlar için 60, kadın çalışanlar için 58'dir. Bu yaş sınırına ulaşmış olmasına rağmen emekli olamayanlar SGK tarafından verilen toplu ödeme kapsamına girer.