SGK'ya prim borcu olanlara müjde! Bu fırsat sayesinde...

Emeklilik yaşı gelen, hizmet süresini dolduran ve prim gün sayısını tamamlayan fakat prim borcu olduğu için emekli olamayan binlerce vatandaş, artık borçlarını kredi kullanarak kapatabiliyor. Ziraat Bankası ve Denizbank gibi Türkiye’nin büyük bankaları, prim borcu olduğu için bazı sosyal haklardan faydalanamayan vatandaşlara yardımcı olabiliyor. Sundukları kredi imkanı ile bu vatandaşların avantajlı faiz oranları ve cazip taksit ödemeleri ile prim borcunu kapatmasına destek oluyor. İsterseniz her iki bankanın da Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu olan vatandaşlar için sunduğu kredi fırsatlarını ayrı ayrı inceleyelim.

DENİZBANK - EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERE KREDİ FIRSATI

Denizbank'ın 36 aya varan vade fırsatıyla kefilsiz olarak sunduğu bu kampanyada vatandaşlardan ilk üç ay ödeme talep edilmiyor.

Başvuru için gerekli belgeler ise şu şekilde:

SGK prim borcu yazısı

Gelir belgesi

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Bireysel kredi başvuru formu

Son ayı kapsayan fatura ya da yerleşim yeri belgesi

ZİRAAT BANKASI BAĞ-KUR KREDİSİ İLE EMEKLİLİK FIRSATI