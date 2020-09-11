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SGK'ya prim borcu olanlara müjde! Bu fırsat sayesinde...

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu olan vatandaşlar, emeklilik hakkını elde edebilmek için bu borcu kapatmak durumunda. Fakat bazı vatandaşların prim borçlarını tek seferde ödemesi mümkün değil. Eğer SGK ile yapılandırma ya da taksitlendirme gibi bir protokol imzalanmadıysa bu durumda vatandaşlar mağduriyet yaşayabiliyor. Peki, SGK prim borcu kredi ile ödenir mi? İşte detaylar...

SGK'ya prim borcu olanlara müjde! Bu fırsat sayesinde...

Emeklilik yaşı gelen, hizmet süresini dolduran ve prim gün sayısını tamamlayan fakat prim borcu olduğu için emekli olamayan binlerce vatandaş, artık borçlarını kredi kullanarak kapatabiliyor. Ziraat Bankası ve Denizbank gibi Türkiye’nin büyük bankaları, prim borcu olduğu için bazı sosyal haklardan faydalanamayan vatandaşlara yardımcı olabiliyor. Sundukları kredi imkanı ile bu vatandaşların avantajlı faiz oranları ve cazip taksit ödemeleri ile prim borcunu kapatmasına destek oluyor. İsterseniz her iki bankanın da Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu olan vatandaşlar için sunduğu kredi fırsatlarını ayrı ayrı inceleyelim.

DENİZBANK - EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERE KREDİ FIRSATI

Denizbank'ın 36 aya varan vade fırsatıyla kefilsiz olarak sunduğu bu kampanyada vatandaşlardan ilk üç ay ödeme talep edilmiyor.

Başvuru için gerekli belgeler ise şu şekilde:

  • SGK prim borcu yazısı

  • Gelir belgesi

  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

  • Bireysel kredi başvuru formu

  • Son ayı kapsayan fatura ya da yerleşim yeri belgesi

ZİRAAT BANKASI BAĞ-KUR KREDİSİ İLE EMEKLİLİK FIRSATI

Ziraat Bankası’nın kampanya olarak sunduğu bu fırsat belirli dönemlerde aktif oluyor. Bankanın güncel hizmetlerini takip ederek kampanya yeniden başladığında haberdar olabilir ve hemen BAĞ-KUR prim borçlarınız için Ziraat Bankası’ndan kredi çekebilirsiniz.

Ziraat Bankası ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan anlaşma kapsamında vatandaşlar, prim borçlarının banka aracılığıyla ödenmesini sağlayabiliyorlar. Vatandaşlar 60 aya varan vadelerde uygun faiz oranları ile kredi kullanabiliyor.

Şartlar ise şu şekilde:

  • 4A ya da 4B kapsamında hizmeti olanlar ve hizmet borçlanması suretiyle yaşlılık aylığı almaya hak kazanacak vatandaşlar,

  • 4B kapsamında hizmeti olan ve prim borcu bulunan vatandaşlar,

  • 4B kapsamında sigorta prim borcu olup 4A kapsamında aylık almak için borcunu kapatmak isteyen vatandaşlar bu krediden faydalanabiliyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ DE ÇEKEBİLİRSİNİZ

SGK prim borcuna ilişkin kredi kampanyalarının bitirilmesi halinde ihtiyaç kredisi çekerek de prim borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödemeniz gereken 10 bin TL tutarında prim borcunuz olduğunu düşünelim. Bankaların sunduğu fırsatları araştırarak en uygun faiz oranını sunan kurumla anlaşabilir ve bu borcu kapatmak için ihtiyacınız olan tutarı ihtiyaç kredisi olarak çekebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borcunuzu ödemek için bankaların SGK ile ya da ilgili bakanlık ile protokol imzalayıp kampanya düzenlemesini beklemeniz şart değil.

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