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SGK'ya yatan prim ücretlerini toplu olarak geri alabilirsiniz! İşte şartlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2020 09:26 | Son Güncelleme

SGK, sağlık sigortası ve emeklilik hakkı gibi sosyal güvenliğe dair çeşitli uygulamaları vatandaşlara sunsa da içerdiği mevzuatlar nedeniyle bazen kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Örneğin; henüz emeklilik hakkına sahip olmamış kişilerin geri ödeme talebinde bulunup bulunamayacakları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

SGK'ya yatan prim ücretlerini toplu olarak geri alabilirsiniz! İşte şartlar...

Belirli bir süre boyunca emeklilik primlerinizi ödediniz ancak bu primleri emekli olmadan geri almak istiyorsunuz ya da emeklilik için gereken yaş sınırını doldurdunuz fakat mevcut prim günleriniz emekli olmanıza yetmiyor. Siz de bu tarz durumlarda ödediğiniz primleri geri alıp alamadığınızı merak ediyor olabilirsiniz. Emekli olamayan kişilerin SGK'dan toptan ödeme alması ile ilgili tüm detayları öğrenmek için yazının devamına göz atabilirsiniz.

KİMLER EMEKLİ OLMAMASINA RAĞMEN SGK'DAN TOPLU ÖDEME ALABİLİR?

Belirli şartları yerine getirenler emekli olmamasına rağmen SGK'dan toplu ödeme alabiliyorlar. Bu şartlar;

  • Emeklilik yaşını geçmiş olmasına rağmen gerekli prim gününü ve çalışma süresini tamamlayamamış olmak,

  • Emeklilik hakkı kazanamadan çalışmayı bırakmak ya da sigorta primlerini ödeyememek,

  • Birden fazla işte çalışıldığı için prim miktarının esas kazancı aşması şeklindedir.

SGK'DAN TOPLU ÖDEME ALABİLMENİN DİĞER ŞARTLARI NELER?

Emekli olmadan toplu para alabilecek kişiler arasında yer alsanız da ilgili ücreti alabilmek için çeşitli kriterleri karşılamanız gerekiyor. Bu kriterler;

  • SSK (4A) sigorta türüne dahil edilen herhangi bir işte çalışmıyor olmak,

  • Benzer şekilde BAĞ-KUR (4B) kapsamında kendi işini yürüten kişiler arasında bulunmamak,

  • Emeklilik için gereken erkeklerde 25, kadınlarda 20 yaş şartına uymak,

  • SGK'dan dul ya da yetim maaşı almıyor olmak şeklindedir.

TOPLU ÖDEME ALABİLMEK İÇİN GEREKEN PRİM İADE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ödediği primleri toplu iade şeklinde geri almak isteyenler, öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na bizzat dilekçe vererek başvuru yapıyorlar. İlgili başvuru değerlendirildikten sonra olumlu sonuçlanırsa iki farklı kritere bağlı olarak ödemeler nakit ve toplu şekilde gerçekleştiriliyor. 4A kapsamındaki sigorta primleri 2008'den önce kendisi veya işvereni tarafından ödenmiş olanlar her ikisini de geri alabiliyor. Ancak 2008'den sonra yapılan 4A iade ödemeleri yalnızca işverenin ödediği primleri kapsıyor. 4B kapsamındaki toplu iadelerde ise herhangi bir yıl şartı aranmıyor.

TOPLU ÖDEME ALDIKTAN SONRA DA EMEKLİLİK HAKKI TEKRAR KAZANILABİLİR

Tahmin edilebileceği gibi emeklilik hakkı kazanmadan primlerini toplu iade şeklinde geri alanlar, emeklilik haklarını kaybediyorlar. Ancak bu kişilerin emeklilik hakları tamamen ortadan kalkmıyor. Toplu prim iadesi almış kişiler tekrar işe başlar ve yeniden primleri ödenirse emeklilik sistemine bir kez daha dahil edilebiliyorlar. Bu noktadan sonra ihya sistemi devreye giriyor ve yapılan ödemeler mevcut primlerinin üzerine ekleniyor. Diğer yandan askerlik, doğum veya yurt dışı borçlanması gibi istisnai durumlar için yapılmış ödemelerin hiçbir zaman geri alınamayacağını göz önünde bulundurmak gerekiyor.


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