SGK'ya yatan prim ücretlerini toplu olarak geri alabilirsiniz! İşte şartlar...

Belirli bir süre boyunca emeklilik primlerinizi ödediniz ancak bu primleri emekli olmadan geri almak istiyorsunuz ya da emeklilik için gereken yaş sınırını doldurdunuz fakat mevcut prim günleriniz emekli olmanıza yetmiyor. Siz de bu tarz durumlarda ödediğiniz primleri geri alıp alamadığınızı merak ediyor olabilirsiniz. Emekli olamayan kişilerin SGK'dan toptan ödeme alması ile ilgili tüm detayları öğrenmek için yazının devamına göz atabilirsiniz.

KİMLER EMEKLİ OLMAMASINA RAĞMEN SGK'DAN TOPLU ÖDEME ALABİLİR?

Belirli şartları yerine getirenler emekli olmamasına rağmen SGK'dan toplu ödeme alabiliyorlar. Bu şartlar;

Emeklilik yaşını geçmiş olmasına rağmen gerekli prim gününü ve çalışma süresini tamamlayamamış olmak,

Emeklilik hakkı kazanamadan çalışmayı bırakmak ya da sigorta primlerini ödeyememek,

Birden fazla işte çalışıldığı için prim miktarının esas kazancı aşması şeklindedir.

SGK'DAN TOPLU ÖDEME ALABİLMENİN DİĞER ŞARTLARI NELER?

Emekli olmadan toplu para alabilecek kişiler arasında yer alsanız da ilgili ücreti alabilmek için çeşitli kriterleri karşılamanız gerekiyor. Bu kriterler;