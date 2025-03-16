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Sıcak hava en çok onlara yaradı! Rekor bekleniyor: Dört bayramlı dönem için kolları sıvadılar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
16.03.2025 11:26
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Sıcak hava bu sene kendini erken gösterdi. Birçok tatil bölgesinde denize girmeler başladı bile. Antalya ise dört bayram sevincinin yaşanacağı tarih aralığında rekor turist bekliyor. Veriler şimdiden geçen seneye göre artış olduğunu gösterdi.

Sıcak hava en çok onlara yaradı! Rekor bekleniyor: Dört bayramlı dönem için kolları sıvadılar

Bu yıl yeni bir rekor hedefleyen turizm sektörü, normalde 15 Nisan'da açılan sezona; 21 Mart'ta kutlanacak Nevruz, 30 Mart'ta Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili, nisan ayı boyunca süren Paskalya ve mayıs ayının ilk haftasındaki Rusların Zafer Bayramı ile başlangıç yapacak.

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DÖRT BAYRAM VE REKOR BEKLENTİSİ!

Bu yıl tüm zamanların en yüksek turist sayısını ve gelirini hedefleyen Antalya turizm sektörü, Nevruz, Ramazan Bayramı, Paskalya ve Rusların Zafer Bayramı ile art arda dört bayram yaşayacak. Ocak, şubat ve mart ayı verileri, turist rekorunun kırıldığı 2024 yılına göre hemen hemen aynı düzeyde geçen Antalya'da, her yıl turizm sezonu 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası ile resmi olarak başlıyor.

HANGİ TATİLLER VAR?

Bu yıl 21 Mart'taki Nevruz Bayramı’nın hemen ardından 30 Mart- 1 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı ile 28 Mart- 7 Nisan tarihleri arasındaki okulların 2’nci ara tatili sezon açılışını erkene çekti. Ramazan Bayramı ve ara tatilin hemen ardından, tüm Avrupa ülkelerinin nisan ayı içerisinde iki hafta kutladığı Paskalya Bayramı tatili başlayacak. Nisan sonunda biten Paskalya Bayramı’nın ardından ise yaklaşık 1 hafta süren Rusların 9 Mayıs tarihinde başlayan Zafer Bayramı kutlanacak.

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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Ramazan Bayramı’nda ciddi rezervasyon alımı yaşanacağını, bayramın okulların ara tatiline denk gelmesinin sektör için avantaj oluşturacağını ifade etti. Kavaloğlu, hemen ardından Avrupalıların Paskalya Bayramı’nın takip edeceğini söyledi. Turizmciler için mart ayının da zor bir ay olduğunu, nisanın bayramlarla birlikte çok iyi geçeceğini anlatan Kaan Kavaloğlu, “Aslında Antalya'nın turizmde yüksek sezonu nisan ayı sonunda başlıyor ama bu yıl Ramazan Bayramı ile turizmde yüksek sezon 1 Nisan'da başlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla Biz Ramazan Bayramı tatili ile yine bereketli bir günde sezonu açmış olacağız. Ayrıca Hollanda'nın ve Rusların tatil periyodu var. Antalya'da iklim şartları da çok iyi gidiyor, 22-25 derece sıcaklık var. İklim şartlarının iyi olması ile birlikte Antalya'ya gelen kişi sayısı artacaktır" dedi.

HANGİ BAYRAMDA KİMLER GELİYOR?

Nevruz Bayramı’nda Türki Cumhuriyetler ve İran'dan yoğun tatilci geldiğini belirten 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, Ramazan Bayramı’nın iç pazarda ciddi talep oluşturduğunu söyledi. Çağlar, ardından Paskalyanın başta Almanlar olmak üzere Avrupa'dan gelenler için ciddi hareketlilik oluşturduğunu ifade etti. Antalya'nın yıla iyi başladığını belirten Çağlar, ocak ve şubat aylarının geçen yılla hemen hemen aynı düzeyde geçtiğini dile getirdi. Mart ayının 2’nci yarısından itibaren başta İran olmak üzere Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu'dan Nevruz Bayramı hareketliliği beklediklerini belirten İsmail Çağlar, “Nevruz Bayramı’nın hemen akabinde 4 günlük Ramazan Bayramı tatili ve okulların ara tatili denk geliyor. Hem Nevruz hem de Ramazan Bayramı için rezervasyonlar iyi düzeyde, son dakika rezervasyonlarla dolulukların daha da yükselmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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"GEÇEN SEZONA GÖRE YÜZDE 5'LİK ARTIŞ VAR"

Nevruz ve Ramazan Bayramı ile bu yıl turizm sezonunu erken açacaklarını ifade eden Çağlar, bu iki bayramın ardından Avrupa'nın Paskalya Bayramıyla bu kez başta Almanya olmak üzere Avrupa pazarından yoğun ilgi beklendiğini açıkladı. Çağlar, “Paskalya dönemi için de rezervasyonlar iyi görünüyor. Paskalyanın ardından mayısın ilk haftası Rusların Zafer Bayramı ile turizm sektörü olarak bu yıl sezona arka arkaya dört bayram yaşayarak gireceğiz. ITB Berlin Fuarı ile fuar sezonu da sona erdi ve genel veriler güzel görünüyor. Geçen yıla göre yüzde 5'lik artış öngörüyoruz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Turizm rekor bayram
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