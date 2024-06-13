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Sıcak hava karpuzu yaktı, fiyatı da cepleri yakacak! Bir hafta içinde 'yüzde 100 zam' iddiası

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.06.2024 07:09
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Kavurucu sıcaklar tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken, sıcak hava karpuzu da yaktı. Adana'da tonlarca karpuz tarlada kalırken, 'yanık' krizi tüketicinin de cebini yakacak. Kilosu 20 TL'den satılan karpuzun haftaya 30-40 TL'den de satılabileceği söyleniyor.

Sıcak hava karpuzu yaktı, fiyatı da cepleri yakacak! Bir hafta içinde 'yüzde 100 zam' iddiası

Karpuz denilince akla Adana gelir ama Adana'nın kavurucu sıcağı bu kez karpuzu da yaktı. Hasat zamanı tarladaki karpuzlar aşırı sıcaklar yüzünden yandı. Hal böyle olunca hem Adana'daki köylü dertlendi hem de İstanbul'daki pazarcı.

ÇOĞU KARPUZ YANIK GELİYOR

İstanbul'daki bir çarşıda bazı tezgahlar Adana karpuzuyla dolu olsa da gelenlerin durumu pek iç açıcı değil. Çoğu karpuzun bir kısmının yanık olduğu görülürken, onlarca karpuzun da ziyan olduğu belirtiliyor.

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YANIK KARPUZUN FATURASI TEZGAHA YANSIYACAK

Yanık durumuna göre fiyatların tezgahtan yezgaha değiştiği görülürken, yanık karpuzun faturası tezgaha yansıyacak. Kilosu 20 TL'den satılan karpuzun haftaya 30-40 TL'den de satılabileceği söyleniyor.

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BU YAZ KARPUZLAR TEKİRDAĞ VE SİLİVRİ'DEN

Show Haber'de yer alan habere göre; bu sene Adana karpuzuna biraz hasret kalınacağını belirten bazı esnaflar artık karpuzların Tekirdağ, Silivri'den geleceğini belirtti.

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karpuz Zam
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