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Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler yararlanacak? Görüşmeler başladı!

21.10.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sicil affı konusu gündemde yerini aldı. Kredi kartı sicil affı kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasası kapsamında yer alıyor. Sicil affının ne zaman çıkacağı, binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. Peki sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler yararlanacak? İşte merak edilenler...

Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler yararlanacak? Görüşmeler başladı!

Kredi kartı sicil affı ve ehliyet affı konuları, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasa kapsamında değerlendiriliyor. Konuyla ilgili gelen son dakika gelişmelerinden sonra kredi kartı borcu olanlar borçların silinmesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler yararlanacak? İşte merak edilenler...

SİCİL AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Sicil affı hakkından anapara ve taksit ödeme tarihi, 1 Ekim 2022'den evvel olan şirket ve kişiler yararlanacak.

Borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyen kişilerin veya yapılandıranların Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek.

Ayrıca kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu vatandaşlar veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar da dikkate alınmayacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler yararlanacak? Görüşmeler başladı!

SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Torba tasarıda yer alan maddeler şunlardır:

"Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz."


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sicil sicil affı

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