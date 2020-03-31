Sicil affı çıktı mı? Sicil affı ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

Koronavirüs salgını pek çok işletmeye ve vatandaşa ekonomik açıdan da darbe vurdu. Bu nedenle halk sağlığı için alınan önemlere ek olarak vatandaşın üzerindeki ekonomik baskının azaltılması için bazı adımlar atılıyor. Bu bağlamda çıkartılması beklenen şeylerden biri de sicil affı. Peki sicil affı ile ilgili son durum nedir?
Bulunan şartlarda ekonomik şartları zor bir sürece giren esnaf ve vatandaşlar, hükümetten yeni bir sicil affı yasası düzenlemesi bekliyor. Peki 2020 Sicil Affı Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Hayır yapılması planlanan düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Peki sicil affında son durum nedir?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sicil affı konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs ile ilgili ekonomik anlamda mücadele için yeni kararlar alınmaya başlandı.
Bankaların veto ettiği, kredi kullanamayanlar için de sicil affı gündeme geldi. AK Parti kurmayları sicil affında tavsiye kararı alacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Mevcut düzenlemede kara listede olanlara kredi verilmesinde bankacılar sorumlu tutuluyor. Biz yeni yasa ile kara listenin dikkate alınmayacağını söyleyeceğiz. Ama sonuçta yine bankalar kendileri karar verecek"
Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) bankalardan kredi kullanabilmeleri için TBMM'den süratle bir "sicil affı" yasası çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, salgından en fazla etkilenecek turizm, eğlence, konaklama ve ulaştırma gibi sektörlerin banka kredilerinin yeniden yapılandırılmasının, "Turizm Tanıtma Fonu" ve "Konaklama Vergisi" getiren yasanın yürürlükten kaldırılmasının şart olduğunu dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, bu süreçte sağlıklarıyla uğraşan yoksullar ve işsizlerin ödeyemedikleri faturaları düşünmemeleri için süratle "Aile Yardımları Sigortası" yasası çıkarılmasının, her yoksul aileye asgari 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmasının öneminin altını çizdi.
Kredi borçları nedeniyle sicili bozulan, kara listeye alındığı için kredi almakta zorlanan esnafların, yeniden kredi kullanabilir, bankalarla çalışabilir duruma gelmesi için sicil affı yasası bulunmaktadır.
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