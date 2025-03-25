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Sierra Leone'nin para birimi nedir? Sierra Leone'nin para biriminin kodu ve sembolü

Burcu Tufan Burcu Tufan
25.03.2025 10:46
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Sierra Leone’nin para birimi, adını söz edilen Batı Afrika ülkesinin isminden alır. Bu ödeme aracının alt birimi cent’tir. Dolayısıyla 1 Sierra Leone leonesi 100 cent’e bölünür. Bunun yanı sıra yaygın olarak leone şeklinde adlandırılan para biriminin banknot ve madeni para formunda dağıtıldığı açıklanabilir. İlgili ödeme aracının dağıtımından sorumlu olan kurumsa Sierra Leone Merkez Bankası’dır.

Sierra Leone'nin para birimi nedir? Sierra Leone'nin para biriminin kodu ve sembolü

Bir Batı Afrika ülkesi olan Sierra Leone’de ilgili yerleşim yerinin adını taşıyan resmi para birimi kullanılır. Bu para biriminin ilk olarak kullanıldığı sene 1964’tür. Belirtilen yıldan beri kullanılan Sierra Leone leonesi hem madeni hem de kağıt para formunda basılır. Ülkenin merkez bankası tarafından dağıtılan leone para biriminin Le kısaltmasıyla anıldığı bilinir. Bununla birlikte incelenen ödeme aracının alt birimi cent olarak belirtilmelidir.

Sierra Leone'nin para birimi nedir?

Batı Afrika’da yer alan bir ülke olan Sierra Leone’de kullanılan resmi para birimi iki ayrı isimle anılır. Bunlardan biri para biriminin tam isminin kısaltması olan leone’dir. Ülkenin resmi para biriminin tam adı ise Sierra Leone leonesi olarak kayıtlara geçmiştir. Ele alınan bu ödeme aracının İngilizce'deki adlandırması da “Sierra Leonean leone” şeklindedir.

İlgili Batı Afrika ülkesine özgü olan resmi para biriminin temel özellikleri de sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda ilk olarak Sierra Leone leonesi’nin 1964’ten beri resmi para birimi olarak kullanıldığı söylenmelidir. Buna ek olarak leone’nin alt biriminin cent olduğu ve bu para biriminin 100 cent’e bölündüğü açıklanabilir. Söz edilen ödeme aracının günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan kısaltma adıysa Le şeklindedir. Sierra Leone leonesi’nin madeni para ve banknot çeşitleri ise aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Kağıt para formundaki Sierra Leone leonesi çeşitleri: 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 leone.
  • Madeni para formundaki Sierra Leone leonesi çeşitleri: 10, 20, 50, 100, 500 leone.

Sierra Leone'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Sierra Leone leonesi, ülkenin merkez bankası tarafından dağıtılan bir ödeme aracıdır. İlgili işlemden sorumlu olan kurumun tam adı Sierra Leone Bankası olarak belirtilmelidir. Ülkenin merkez bankası tarafından madeni ve kağıt para formunda dağıtılan leone için belirlenen ISO 4217 koduysa SLL’dir.

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Anahtar Kelimeler:
Sierra Leone Afrika para
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