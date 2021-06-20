Sıfır aldığı aracın 'ayıplı mal' olduğunu öğrendi! Mahkeme kararını verdi

Mahkemenin gerekçeli kararına göre, 2018'de aldığı sıfır kilometre otomobilin sol ön camında ve kapısında teknik sorunlar yaşayan tüketici, arızanın giderilmesi için aracını servise götürmesine rağmen aksaklıklar giderilmedi.

EKSPERTİZE GİTTİ, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Aracını ekspertize götüren tüketici, sol ön kapının değiştirilmiş olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ilgili firmadan aracın ayıplı olduğu gerekçesiyle değiştirilmesini talep etti.

Firma tarafından talebin geri çevrilmesi üzerine araç sahibi, avukatı Nizameddin Kocabey aracılığıyla dava açtı.

Araçta üretimden kaynaklı hiçbir problem bulunmadığını ileri süren davalı firma, otomobildeki ayıbın satılmasından sonra kaynaklandığını, aracın kalite kontrolden geçerek davacıya teslim edildiğini, söz konusu boyalı kapının satın alınmadan önce alıcı tarafından fark edilebilecek düzeyde olduğunu ileri sürdü.

Ayrıca söz konusu problemin, davacının aracı kullanmasını engelleyecek mahiyette veya güvenlikle ilgili olmadığını savunan firma, değişim talebinin hakkaniyete aykırı olduğunu iddia etti.