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Sıfır aldığı aracın 'ayıplı mal' olduğunu öğrendi! Mahkeme kararını verdi

20.06.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 10. Tüketici Mahkemesi, tüketicinin sıfır kilometre aldığı otomobilin kapısının değiştirilmiş olduğunun belirlenmesi üzerine aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Sıfır aldığı aracın 'ayıplı mal' olduğunu öğrendi! Mahkeme kararını verdi

Mahkemenin gerekçeli kararına göre, 2018'de aldığı sıfır kilometre otomobilin sol ön camında ve kapısında teknik sorunlar yaşayan tüketici, arızanın giderilmesi için aracını servise götürmesine rağmen aksaklıklar giderilmedi.

EKSPERTİZE GİTTİ, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Aracını ekspertize götüren tüketici, sol ön kapının değiştirilmiş olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ilgili firmadan aracın ayıplı olduğu gerekçesiyle değiştirilmesini talep etti.

Firma tarafından talebin geri çevrilmesi üzerine araç sahibi, avukatı Nizameddin Kocabey aracılığıyla dava açtı.

Araçta üretimden kaynaklı hiçbir problem bulunmadığını ileri süren davalı firma, otomobildeki ayıbın satılmasından sonra kaynaklandığını, aracın kalite kontrolden geçerek davacıya teslim edildiğini, söz konusu boyalı kapının satın alınmadan önce alıcı tarafından fark edilebilecek düzeyde olduğunu ileri sürdü.

Ayrıca söz konusu problemin, davacının aracı kullanmasını engelleyecek mahiyette veya güvenlikle ilgili olmadığını savunan firma, değişim talebinin hakkaniyete aykırı olduğunu iddia etti.

BİLİRKİŞİ DE TESPİT ETTİ

Yargılama sürecinde dava dosyasına sunulan bilirkişi raporunda da aracın sol ön kapısının değişmiş olduğu tespitine yer verildi.

Davayı gören Ankara 10. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Mahkemenin gerekçesinde, aracın satışı esnasında söz konusu sol kapıya ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı ve ayıpsız şekilde satıldığının da ispatlanamadığı ifade edildi.

Satılan aracın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca ayıplı mal niteliğinde olduğuna işaret edilen kararda, "Bu durumda davacının ayıplı aracı kullanmaya ve kabul etmeye zorlanamayacağı değerlendirilerek davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir." denildi.

FİRMA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kararı AA muhabirine değerlendiren avukat Kocabey, mahkemenin hakkaniyete uygun bir karar verdiğini ifade etti.

Kocabey, ayrıca sıfır kilometre olarak aracı satan firmanın sahibi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dolandırıcılık suçundan şikayette bulunduğunu bildirdi. (AA)

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