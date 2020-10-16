Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra ‘misliyle değişim’ kararı verildi

Kentte ev kadını Selva Akbaş, bir galeriden, 2017 yılında 109 bin 350 lira karşılığında sıfır kilometre otomobil satın aldı. Otomobilin arka kapısının üst noktasındaki kaportasında zamanla göçükler olduğunu fark eden Selva Akbaş'ın eşi Selim Akbaş, durumu satıcı bayiye iletti. Bayi yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden olumsuz yanıt alan Akbaş çifti, avukat Bünyamin Bayram aracılığıyla otomobili satan bayi aleyhine 'ayıplı malin misliyle iadesi' davası açtı. Trabzon Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada; talep edilen bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda araç sahibi çifti, haklı bulup, otomobilde gözle görülür ayıpların olduğunu ve bu ayıpların kullanım hatasından kaynaklanmadığı yönünde tespitlerde bulundu.

MİSLİYLE İADESİ KARARI ÇIKTI

Tüketici Mahkemesi, aracın satışını yapan yetkili bayiinin, talep edilen bilirkişi raporunda, 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın, 'ayıpsız misliyle' değiştirilmesi hükmetti. Mahkeme kararı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Hukuk Dairesi de dosyayı detaylı inceleyerek kararını açıkladı. Davalı bayinin, istinaf başvurusunu reddeden Hukuk Dairesi, kararı bayi aleyhinde onadı. Karara göre; otomobili satan bayi, aynı modelde sıfır kilometrede araç ya da belirlenecek güncel tutarı, tüketiciye geri ödeyecek.