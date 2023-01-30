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Sıfır araç bekleyenlerin yüzü gülmedi, ikinci elde tarihler 2011'e kadar gitti! Araba alırken kandırılmak istemiyorsanız bunları atlamayın

30.01.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil piyasasında sıfır araç bulunamadığı için ikinci eldeki talep giderek artıyor, sıfır otomobil beklemekten yorulan vatandaşlar çareyi ikinci elde buldu. Yılbaşından bu yana ikinci el otomobil fiyatları yüzde 15 arttı! Model tercihleri de 12 yaşa kadar çıktı. İkinci el otomobil alırken kandırılmak istemiyorsanız bu detayları atlamayın...

Sıfır araç bekleyenlerin yüzü gülmedi, ikinci elde tarihler 2011'e kadar gitti! Araba alırken kandırılmak istemiyorsanız bunları atlamayın

Bu sene ikinci el otomobil piyasasında öngörülen araç satışı 6.5 milyon! 2022'nin Aralık ayında 764 bin ikinci el otomobil satıldı. Sektörde ciddi bir talep patlamasının olduğunu dile getiren temsilciler, model yaşının da 12'ye kadar çıktığını belirtiyor. Ayrıca en çok el değiştiren araçların içinde Renault ve Fıat modelleri var.

OTOMOBİL ALIRKEN KANDIRILMAYIN! İŞTE KURALLAR...

Trafik sigortası ve ruhsatı başta olmak üzere aracın tüm evraklarının eksiksiz bir biçimde size teslim edilmesini sağlayın. Ekspertiz raporuna çok dikkat edin. Bu rapor, aracın gözle görülmeyen hasarlarını ve mevcut sorunlarını öğrenmeyi sağlar.
Aracın kilometresine, şaşisine, motor aksamına, yaşına baksanız da satın alma işlemini muhakkak güvendiğiniz bir ekspertizle yapın.

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ARABA BAKMAYA GİDERKEN HAVANIN GÜNEŞLİ OLMASINA DİKKAT EDİN

Hasar kaydına bakmadan ve resmi ekspertiz raporunu almadan noter işlemlerini kesinlikle başlatmayın. Satın almayı planladığınız ikinci el arabayı incelerken havanın güneşli olmasına dikkat edin.

Akşam vakitlerinde fenerle bakılan araçta ince kusurlar fark edilmez. Aracı satın almadan önce iyi bir motor tamircisiyle birlikte test etmeniz de olası sürprizlerin önüne geçecektir.

İlan sitelerinde beğendiğiniz araç için tanımadığınız kişilere kapor adı altında para göndermeyin.

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araba ikinci el ikinci el otomobil

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