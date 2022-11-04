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Sıfır faizli 10.000 TL kredi imkanı: 18 yaşından büyük olmak yetiyor! İşte başvuru şartları ve detaylar

04.11.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nakit ihtiyacı olan kişilere 10.000 TL faizsiz kredi imkanı verilecek. Cepleri bir nebze rahatlatacak faizsiz kredi kampanyasının detayları belli oldu. 10.000 TL krediden faydalanmak için 18 yaşından büyük olmak yeterli. İşte ayrıntılar...

Sıfır faizli 10.000 TL kredi imkanı: 18 yaşından büyük olmak yetiyor! İşte başvuru şartları ve detaylar

Akbank faizsiz 10.000 TL kampanyasını duyurdu. 18 yaşından büyük olanlar başvuruda bulunarak faizsiz krediden yararlanabiliyor. Kampanya 17 Ekim'de başlayan kampanyadan yararlanmak için Akbanklı olmak gerekiyor. Ayrıca süre sınırı bulunuyor.

AKBANK 10 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Faizsiz 10.000 TL kredi kapanyasına katılabilmek için 17.10.2022 – 30.11.2022 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonuna tıklanmalı. Kampanyadan yeni Akbanklılar yararlanabiliyor. Bu tarihlerde Akbanklı olanların ilk kez asıl Axess veya Wings karta başvurmaları ve 15.12.2022'e kadar başvurularının onaylanması gerekli. Başvuru onaylandığında taksitli avans limiti doğrultusunda kampanyadan 31.12.2022 tarihine kadar faydalanılabilir.

Sıfır faizli 10.000 TL kredi verilecek! İşte başvuru şartları ve detaylar

Akbanklı olma süreci tamamlandığında belge işlemlerin bankaya ulaşması ve kredi kartı başvurusu yapılması isteniyor.

Akbank'ın internet sitesinde yapılan faizsiz kredi bilgilendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

"Mobil veya Şube’den Akbanklı olanlar Şube, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank Mobil, Juzdan, İnternet Şube, ATM, Akbank.com, axess.com.tr, wingscard.com.tr kanalları aracılığıyla kredi kartına başvurulabilir.
Kampanya kapsamındaki katılımcıların, SMS’te belirtilen tarihe kadar yapacakları 10.000 TL’ye kadar ve 2-6 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı geçerli olacaktır. Belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki tüm Taksitli Avans taleplerinde %1,63 (KKDF ve BSMV hariç) faiz oranı geçerli olacaktır.
Kampanyadan ilk kez Axess veya Wings asıl kredi kartı başvurusu yapan Akbanklılar yararlanabilir. 17.10.2022 tarihinden önce açık Axess, Wings veya Free kartı olan müşteriler kampanyadan yararlanamaz."

Axess veya Wings Kredi Kartı sahibi olan müşteriler 1 yıl kart ücreti ödemez. Ayrıca kredi kartlarında gecikme, bloke, yasal takip olan Akbanklılar, Taksitli Avans hizmetinden faydalanamaz.

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Akbank faiz kredi

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