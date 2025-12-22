Sıfır faizli kredi fırsatları arttı! Hangi banka ne kadar veriyor? Akbank, Türkiye İş Bankası, Enpara...

Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve ürün kullanımını artırmak için faizsiz kredi ve finansman kampanyalarını genişletiyor. Son dönemde devreye alınan kampanyalarla birlikte faizsiz tutarlar 100 bin liraya kadar yükseldi. Faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap gibi farklı araçları birlikte kullanan bankalar, hem mevduat hem de kart tarafında müşteri bağlılığını güçlendirmeyi hedefliyor.

KAMPANYALARDA ÜST SINIR YÜKSELDİ

Son açıklanan kampanyalar, faizsiz kullanım tutarlarının belirgin şekilde arttığını gösteriyor. Bazı bankalar kredi ve taksitli nakit avansı birlikte sunarken, bazıları finansman modelini tercih ediyor. Toplamda 100 bin liraya ulaşan faizsiz seçenekler, kısa vadeli nakit ihtiyacı olanlar için cazip bir alternatif oluşturuyor.

BANKA BANKA FAİZSİZ TUTARLAR

Türkiye İş Bankası: Toplam 55 bin lira sunuluyor. Buna 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans ile 1 ay vadeli 30 bin lira ek hesap dahil.

Akbank: Toplam 60 bin lira faizsiz. 6 ay vadeli 35 bin lira kredi ve 3 ay vadeli 25 bin liraya kadar taksitli avans sağlanıyor.

QNB: 6 ay vadeli yüzde 0 faizle 75 bin lira kredi veriliyor. Ayrıca 3 ay vadeli 60 bin lira ihtiyaç kredisi ve 25 bin lira taksitli nakit avansla toplam tutar 85 bin liraya ulaşıyor.

Enpara: 6 aya varan vadeyle 75 bin lira kredi yüzde 0 faizle kullandırılıyor.

Garanti BBVA: Toplam 75 bin lira imkan tanınıyor. 25 bin lira taksitli avansın yanında, masrafsız ve faizsiz 50 bin lira kredi sunuluyor.

DenizBank: Yüzde 0 faizle toplam 90 bin lira sağlanıyor. Bunun 65 bin lirası 3 ay vadeli kredi, 25 bin lirası ise 3 ay vadeli taksitli nakit avans.

Kaynak: A haber