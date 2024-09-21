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  4. Sıfır kilometre otomobiller için 'akaryakıt' kararı! 1 Temmuz 2025 sonrası satılan araçları kapsayacak: Artık onlara da zorunlu oluyor

Sıfır kilometre otomobiller için 'akaryakıt' kararı! 1 Temmuz 2025 sonrası satılan araçları kapsayacak: Artık onlara da zorunlu oluyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.09.2024 10:48
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca akaryakıt piyasasının takibi amacıyla devreye alınacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamına, 1 Temmuz 2025'ten itibaren satılacak sıfır taşıtlar da dahil edildi. Karar Resmi Gazete'den duyuruldu.

Sıfır kilometre otomobiller için 'akaryakıt' kararı! 1 Temmuz 2025 sonrası satılan araçları kapsayacak: Artık onlara da zorunlu oluyor

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele edilmesi amacıyla, akaryakıt istasyonlarında UTTS kurulması ile akaryakıt satışlarında plaka bilgisinin söz konusu sistem kullanılarak yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara otomatik gönderilmesine ilişkin esasları düzenliyor.

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Söz konusu sistem kapsamında taşıtlara, depo girişine monte edilebilen ve taşıta ait plaka bilgisi, mükellefe ilişkin bilgiler gibi hususları hafızasında muhafaza eden, bu bilgilerin akaryakıt alımı sırasında Taşıt Tanıma Okuyucu cihazı (TTO) vasıtasıyla pompa ünitelerinin bağlı olduğu yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesine imkan sağlayan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması öngörülüyor. Sistemle, TTB'lerdeki bu bilgiler, yeni yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlara akaryakıt pompa tabancalarına takılacak TTO'lar aracılığıyla otomatik aktarılacak ve böylece plaka bilgilerinin elle girilmesine gerek olmayacak.

Söz konusu sistem, vergi mükellefleri tarafından kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar açısından 1 Ocak 2025'ten itibaren başlayacak.

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Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, tebliğ değişikliğiyle, söz konusu sisteme dahil olacak araçların kapsamı genişletildi. Vergi mükellefleri tarafından kullanılan taşıtlara ilave olarak sıfır taşıtlar ve özel taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlar da UTTS kapsamına dahil edilecek.

Buna göre, 1 Temmuz 2025'ten itibaren satılacak sıfır taşıtlara UTTS dahil olma ve bu sistem kapsamında TTB takılması zorunluluğu getirildi. Ayrıca özel taşıt tanıma sistemlerini kullanan taşıtlar da 30 Haziran 2025'e kadar TTB takılması zorunluluğu kapsamına alındı.

Tebliğle, genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerine ait taşıtlara TTB takılması gerekmeyecek.

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Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkenin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına ait taşıtlar için de TTB zorunluluğu olmayacak.

YIL SONUNA KADAR TTB TAKILMALI

Vergi mükelleflerinin taşıtlarına 31 Aralık 2024'e kadar TTB taktırması gerekecek.

Ayrıca akaryakıt istasyonlarındaki en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine de 31 Aralık 2024'e kadar TTO taktırılması zorunlu olacak.

UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu kapsamında hiç düzenlenmemiş sayılacağından, vergi mükellefleri UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri akaryakıt giderlerinin belgelendirmesinde kullanamayacak.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
41.75
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
41.55
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
22.06
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.49
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.65
Gazyağı
35.08
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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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