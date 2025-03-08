Sıfır otomobil fiyatları cep yakıyor! İkinci elde ise talep yükseldi! Herkes 700 bin TL ila 1 milyon lira arasında araç arıyor…

Otomobil satışlarında 2025 yılının ilk iki ayının rakamları geldi. Buna göre Ocak ve Şubat ayında geçen seneye göre satışlar yüzde 14,2 düştü. Sıfır araç satışları düşüşe geçti, ikinci el araç satışları ise yükselişe geçti.

Galeri sahibi Mustafa Anaçal ise Show Haber’e yaptığı açıklamasında bu durumun sebebinin sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışlardan kaynaklı olduğunu belirterek “Oysa geçen sene sıfır piyasasında manzara farklıydı geçtiğimiz yıl 1 milyon adetin üstüne çıkmıştı. Böyle bir rekor kırmıştı” ifadelerini kullandı.

Anaçal sözlerinin devamında ise “Şu anda benzinli araçların satışında daha fazla talep yaşandığını söyleyebiliriz. En uygun otomobil fiyatları ile ikinci elde 500 bin TL’den başlıyor. Daha ekonomik diye tabir edilen araçların fiyatları 500 bin ila 1 milyon lira arasında değişkenlik gösterebiliyor” dedi.

700 BİN LİRA İLA 1 MİLYON LİRA ARASINDAKİ ARAÇLARA TALEP YOĞUN

Sektör kaynakları ise araba satın almak için gelenlerin büyük bir oranının 700 bin lirayla 1 milyon lira arasında araç baktıklarını belirterek ‘ayağımı yerden kessin’ diyerek 500 bin civarında daha eski araç bakmaya gelenlerin sayılarının da bir hayli yüksek olduklarını söyledi. Galerilere araç bakmaya gelenler ise “Şu anda bütçeme uygun ikinci el piyasasında araç bakıyorum. Sıfır araçların yanına pek yanaşılmıyor. Fiyatlar baya bir uçmuş durumda” şeklinde konuştu.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır