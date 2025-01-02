Sıfır ve ikinci el otomobilde bir ücret daha zamlandı! Yüzde 44’lük artış sonrası işte yeni fiyatlar…

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir zam haberi daha geldi. 2025 yılı itibarıyla sıfır ve ikinci el otomobillerin tescil ücretleri, açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) doğrultusunda arttı.

Kasım ayında belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO), yıl sonu itibarıyla tüm vergi ve cezalarda uygulanmaya başlandı. Bugün alınan kararla, otomobil tescil ücretlerine de yüzde 43,93 oranında zam yapıldı.

OTOMOBİL TESCİL ÜCRETLERİNDE YENİ TUTARLAR

Sıfır otomobillerin tescil ücreti, 1.138 TL'den 1.633 TL'ye yükseldi.

İkinci el otomobillerin tescil ücreti, 1.489 TL'den 2.139 TL'ye çıktı.

Halihazırda 1.489 TL olarak uygulanan 2. el tescil ücreti ise bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 2 bin 139 lira olarak belirlendi.

ARAÇ TESCİL ÜCRETİ NEDİR?

Araç tescil ücreti, otomobil alınırken satıcı ve alıcı taraf arasında imzalanan ticari sözleşmenin noter huzurunda onaylanmasıdır. Satışa engel bir durumun olmadığının anlaşılmasının ardından tarafların sözleşmeyi imzalamasıyla birlikte noter sürecine geçilir.

Burada satıcı adına mevcut olan ruhsat iptal edilir ve otomobilin yeni sahibi için tescil belgesi hazırlanır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır