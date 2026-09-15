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Şifrenizde bu rakamlar varsa dikkat! Kredi kartı için 10 güvenlik önlemi

Türkiye’de kredi kartı kullanımı 151,7 milyon adede ulaşırken, dolandırıcılık riskleri de gündemdeki yerini koruyor. POS cihazlarından internet alışverişlerine, ATM’lerden yurtdışı harcamalarına kadar kart kullanıcılarının dikkat etmesi gereken 10 kritik güvenlik önlemi bulunuyor. Özellikle bazı rakamların yan yana gelmesiyle oluşabilecek tehlikeye karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Şifrenizde bu rakamlar varsa dikkat! Kredi kartı için 10 güvenlik önlemi
Devrim Karadağ

Türkiye’de kredi kartı kullanımı hızla artarken, kart bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesiyle yaşanan dolandırıcılık vakaları da vatandaşları tehdit ediyor. Kredi kartı sayısı 151,7 milyona ulaşırken, banka ve ön ödemeli kartlar dahil edildiğinde Türkiye’deki toplam kart sayısı 476,2 milyona çıktı. Uzmanlar, günlük hayatta kullanılan kartların güvenliği için basit ancak etkili önlemler alınmasını öneriyor.

Kartların POS cihazlarında, ATM’lerde ve internet alışverişlerinde yoğun şekilde kullanılması, güvenlik konusunu da önemli hale getiriyor.

Şifrenizde bu rakamlar varsa dikkat! Kredi kartı için 10 güvenlik önlemi 1

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; işte kredi kartı sahiplerinin dikkat etmesi gereken 10 önemli nokta:

1. ÖDEME YAPMADAN ÖNCE POS CİHAZINI KONTROL EDİN

Restoran, market veya mağazada kartla ödeme yaparken POS ekranındaki tutarı mutlaka kontrol edin. Faturada yazan miktarla cihazdaki tutarın aynı olduğundan emin olun. İşlemin başarısız olduğu söylenerek kartın yeniden okutulması durumunda ise hesabınızı kontrol edin. Teknik bir sorun nedeniyle aynı ödeme iki kez gerçekleşebilir.

2. KARTINIZI BAŞKASININ ELİNE BIRAKMAYIN

Ödeme sırasında kartın görevli tarafından götürülmesine izin vermemek güvenlik açısından önem taşıyor. Kart bilgilerinin kopyalanması veya farklı bir tutarın girilmesi gibi risklere karşı mümkün olduğunca temassız ödeme ya da şifreli işlem yöntemleri tercih edilebilir.

3. ŞÜPHELİ İŞLEMLERDE BANKAYI HEMEN ARAYIN

Hesabınızda size ait olmayan bir harcama gördüğünüzde zaman kaybetmeden bankanızla iletişime geçin. Yanlış tutarda çekim yapıldığını fark ettiğinizde de işlemin incelenmesini ve gerekiyorsa iptal edilmesini talep edin.

4. HARCAMA BİLDİRİMLERİNİ AKTİF HALE GETİRİN

Bankaların mobil uygulamalarında bulunan anlık işlem bildirimleri, kart güvenliği açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Karttan yapılan her harcamadan anında haberdar olmak, size ait olmayan işlemlerin hızlı şekilde fark edilmesini mümkün kılıyor.

Şifrenizde bu rakamlar varsa dikkat! Kredi kartı için 10 güvenlik önlemi 2

5. İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE SANAL KART TERCİH EDİN

İnternetten sık alışveriş yapanların sanal kart kullanması güvenliği artırabilir. Sanal karta ana kredi kartından daha düşük bir limit tanımlanarak olası bir kötüye kullanımda riski sınırlandırmak mümkün. Alışverişlerde fiziksel kart yerine sanal kart bilgilerinin kullanılması öneriliyor.

6. YURTDIŞI HARCAMALARINDA KUR FARKINA DİKKAT

Yurtdışında yapılan alışverişlerde işlemin hangi para birimi üzerinden gerçekleştirildiğine dikkat etmek gerekiyor. Bazı işlemlerde tutarın farklı para birimleri üzerinden çevrilmesi ek kur maliyetlerine yol açabiliyor. Seyahat öncesinde bankanın yurtdışı işlem ücretleri ve komisyonları mutlaka öğrenilmeli.

7. YURTDIŞI KULLANIMINI İHTİYAÇ HALİNDE AÇIN

Yurtdışına seyrek çıkan kullanıcılar, bankalarının mobil uygulamalarından kartın yurtdışı kullanım özelliğini açıp kapatabilir. Seyahat sona erdiğinde bu özelliğin yeniden devre dışı bırakılması, kartın yurtdışında izinsiz kullanılma riskini azaltabilir.

Şifrenizde bu rakamlar varsa dikkat! Kredi kartı için 10 güvenlik önlemi 3

8. KART KAYBOLDUĞUNDA VAKİT KAYBETMEYİN

Kartın kaybolduğunu fark eden kullanıcılar öncelikle mobil bankacılık üzerinden kartı geçici olarak kullanıma kapatabilir veya iptal işlemi gerçekleştirebilir. Ardından bankayla iletişime geçilerek kayıp bildiriminin yapılması gerekiyor.

9. ATM KARTINIZI ALIKOYARSA CİHAZIN BAŞINDAN AYRILMAYIN

ATM'nin kartı içeride bırakması halinde panik yapmadan bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçilmeli. Kartın kötüye kullanılmasını önlemek için ilk adım olarak kartın kullanıma kapatılması önem taşıyor. İşlem tamamlanmadan ATM'nin başından ayrılmamak da tavsiye ediliyor.

10. KART ŞİFRENİZİ KOLAY TAHMİN EDİLEBİLİR SEÇMEYİN

Doğum tarihi, ardışık rakamlar veya çok sayıda sıfır (0000,1234) içeren kolay kombinasyonlar kart şifresi olarak kullanılmamalı. Sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek kişisel bilgilerin şifre olarak tercih edilmesi güvenlik riski oluşturabilir. Tahmin edilmesi güç, kişisel bilgilerle bağlantılı olmayan şifreler kullanılmalı.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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