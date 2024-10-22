Sigara, alkol, motorlu taşıtlar, akaryakıttan harçlara kadar... 2025 yılında en çok buralardan vergi toplanacak! Tüketici en büyük payı aldı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe konuşulmaya devam ediliyor. TBMM Başkanlığı'na sunulan 2025 Mali Yılı Merkezi Büt­çe Teklifinde “brüt” vergi ge­liri 12 trilyon 651,5 milyar lira olarak öngörüldü. 2024 yılı ile bir kıyas yapıldığında ise gelecek yıl vergi oranı yüzde 45,4 oranında artmış olacak.

Dünya'nın yazarı Naki Bakır'ın yazısına göre, 2025 yılın­da gerçekleşmesi öngörülen 1 trilyon 512,7 milyar liralık “ret ve iade” sonrası “net” vergi tah­silatının ise 11 trilyon 138,8 milyar lira olması bekleniyor. Bu da bu yılın tümünde 7 trilyon 605,5 trilyon lira olarak öngö­rülen net vergi geliri gerçekleş­me tahminine göre yüzde 46,5 oranında bir artışı ifade ediyor.

Tüketici fiyatlarını 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 17,5'e indirgendiğinde ise kasaya 'reel' bazda yüzde 24,6'lık bir artışa denk geliyor.

KDV'DE VE ÖTV'DEN BÜYÜK VERGİ GELİRİ BEKLENİYOR

2025 yılında toplanan net vergi gelirinin yüzde 65,2'lik oranı olan 7 trilyon 256,5 milyar liralık bölümü Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) bekleniyor. Ayrıca, doğrudan vergilerden beklenen net gelir ise 3 trilyon 881,8 milyar olarak öngörüldü.

2025 YILINDA ÖTV'DEN BU ALANLARDA VERGİ BEKLENİYOR

ÖTV'nin bulunduğu alanlar sigara, alkol, motorlu taşıtlar gibi alanlarda geçerli. 2025 yılı merkezi yönetimin bütçe hedeflerine göre ÖTV'den gelecek vergi oranları şu şekilde:

-Motorlu taşıt satın alanlar 818,8 milyar,

-Akaryakıt ve doğal gaz tü­ketenler 538,2 milyar,

-Sigara tiryakileri ve diğer tütün mamulleri tüketenler 455,7 milyar,

-Alkollü içki içenler 170,8 milyar,

-Dayanıklı tüketim ve di­ğer ürünleri satın alanlar 144,9 milyar TL ÖTV ödeyecek.

GENİŞ BİR YELPAZESİ OLAN HARÇLAR...

Harçlardan beklenen vergi tahsilatı ise 278,7 milyar lira olarak belirlendi. Yargı, tapu, noter, pasaport gibi birçok alanda alınan harçlar geniş bir kesime hitap ediyor.