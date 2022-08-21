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Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 21 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar?

21.08.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları sıklıkla zamlanıyor. Vatandaşlar güncel sigara fiyatlarını merak ediyor. ÖTV diliminin de artırılması ile sigara fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Sigara fiyatları 2022 yılının başından beri toplamda 8 TL zamlandı. Peki güncel sigara fiyatlarına zam geldi mi? 21 Ağustos sigara fiyatları ne kadar? İşte 21 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları...

Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 21 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar?

Sigara kullanan vatandaşlar internet üzerinden sigaraya gelen zamları takip ediyor. Her geçen gün sigara zam geldi mi diye kontrol ediliyor. Bu yıl birçok ürüne gelen zamlar gibi sigara da zamlanmıştı. Ağustos ayında da sigaraya zam gelecek mi diye kafalarda soru işaretleri oluşmuştu.

21 AĞUSTOS SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

ÖTV zammının ardından sosyal medyada sigaralara 9 TL zam geleceği iddia edilmişti. Ancak güncel olarak sigara zammı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Son zam uygulaması sonrası %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam geçtiğimiz ay uygulanmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımış değil. Ancak uygulanan zam oranı fiyatlara yansıdıktan sonra sigaralarda 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması bekleniyor.

21 AĞUSTOS EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?

Sigara fiyatlarındaki son durum vatandaşların gündeminde bulunuyor. Sigara gruplarındaki en ucuz ve en pahalı fiyatlar merak ediliyor. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

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