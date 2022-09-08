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Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 8 Eylül sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları...

08.09.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi sonrası birçok vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Tekel Bayiler Başkanı yaptığı açıklamada bir sigara grubuna 1,50 TL zam geldiğini ifade etti. Sigaralardaki en düşük ve en yüksek fiyatlar bu süreçte sorgulanıyor. Peki, 8 Eylül sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Eylül 2022 güncel sigara fiyatları...

Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 8 Eylül sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları...

Sigara fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Tekel Bayiler Başkanı, bir sigara grubuna 1,50 TL zam geldiğini aktardı. Peki, 8 Eylül sigara fiyatları ne kadar oldu? Zam sonrası 8 Eylül 2022 güncel sigara fiyatları ve detaylar haberimizde...

sigara

SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM GELDİ Mİ?

Ocak, Mart, Mayıs ve Temmuz ayında gelen 10 liralık zammın ardından sigara fiyatlarına bu sabah yeni bir zam daha yapıldı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigara zammı için yaptığı açıklamasında bir grup sigaraya 1,50 kuruş zam geldiğini duyurdu.

8 EYLÜL EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigaraya son olarak Temmuz ayında zam yapılmış, en ucuz paket 27 lira, en pahalı sigara ise 31,50 lira olmuştu.

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