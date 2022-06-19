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Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi? 19 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları...

19.06.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sigara fiyatlarına art arda zam uygulaması yapılmıştı. Vatandaşlar gelişme sonrası yeni zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Sigara fiyatlarında en düşük ve en yüksek fiyatlar da sorgulanıyor. Son olarak ÖTV zammı uygulaması sonrası 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79'a yükselmiş ve en ucuz ile en pahalı sigara fiyatlarında değişim yaşanmıştı. Peki sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? İşte 19 Haziran güncel sigara fiyatları...

Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi? 19 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları...

19 Haziran tarihinde sigara fiyatlarına yeni bir zam uygulanıp uygulanmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Sigara zammı sigara kullanıcıları tarafından yakından araştırılan konulardan biri olurken, en düşük ve en yüksek sigara fiyatları sorgulanıyor. Sigaraya 2022 yılı başından itibaren toplamda 8 TL zam uygulanmıştı. Peki sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi?

19 HAZİRAN SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Sigara kullanıcıları tarafından sigara fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Sigaraya geçtiğimiz günlerde uygulanan %10'luk ÖTV artışı sonrası 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükselmişti. Sosyal medyada ise sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, son fiyatlar da araştırılmaya başlandı.

Sigaraya gelen son zam uygulaması sonrası %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam geçtiğimiz ay uygulanmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımadı ancak zam fiyatlara yansıdıktan sonra 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması bekleniyor.

Aynı zamanda bu sene alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi de sigaralara uygulanmayacak.

19 HAZİRAN EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Vatandaşlar sigara zammının ardından sigara fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Buna göre en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da gündemdeki konular arasında bulunuyor. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

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