Sigara kullananlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni dönem başlıyor

Türkiye'de milyonlarca sigara kullanan vatandaş var. Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenleme tütün bağımlılığıyla ilgili oldu. Yeni yayınlanan yönetmelikle birlikte Aile Sağlığı Merkezlerinde "Sigara Bırakma Polikliniği" açılabilecek. Sigara bırakma desteğinin Türkiye'nin her noktasında birinci basamakta eşit erişimi sağlanacak.

Ufuk Dağ

Sağlık Bakanlığının "Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri" hakkındaki yönetmelikte yaptığı düzenlemeyle Aile Sağlığı Merkezlerinde "Sigara Bırakma Polikliniği" açılabilecek.

"TÜTÜNSÜZ BİR TÜRKİYE HEDEFİ"

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, Bakanlık, "Tütünsüz Bir Türkiye" hedefi kapsamında tütün bağımlılığı tedavisinde hizmet ağını genişleterek daha etkin, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet modeli oluşturuyor.

AMAÇ TOPLUMA KAZANDIRMAK

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle tütün bağımlılığıyla mücadelede, sağlık personelinin eğitiminden birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine kadar birçok alanda etkinliği artırılarak, kişilerin topluma yeniden daha sağlıklı ve üretken bir şekilde kazandırılması hedefleniyor.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE DE AÇILABİLECEK

Yapılan düzenlemelerle birinci basamak sağlık hizmetlerinin saha gücü artırılarak sigara bırakma hizmetlerine erişim daha da kolaylaşırken, "Sigara Bırakma Poliklinikleri" yalnızca hastaneler ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde değil, Aile Sağlığı Merkezlerinde de hizmet verebilecek. Aile hekimleri, gerekli eğitimleri aldıktan sonra kendi birimlerinde Sigara Bırakma Polikliniği hizmeti sunabilecek.

Bunun yanı sıra sigara bırakma hizmetlerinin ulaşmakta zorlandığı bölgelere yönelik düzenlemelerle "mobil araçlar" ve "yerinde geçici birimler" devreye alınarak, sigara bırakma desteğinin Türkiye'nin her noktasında birinci basamakta eşit erişimi sağlanacak.

ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Sigara bırakma hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimlerinin çalışma usulleri ile iş akış şemaları da yeniden yapılandırılırken, birimlerde bulunması gereken bölümler düzenlenerek fiziki koşullar daha uygulanabilir hale getirilecek.

Böylece sahada hizmet verecek yeni birimlerin açılması kolaylaşırken, ülke genelinde standart, verimli ve ölçülebilir bir hizmet altyapısının oluşmasına da olanak sağlanacak.

BİLİMSEL YAKLAŞIMLARLA HİZMET VERİLECEK

Yönetmelik değişikliği kapsamında, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla yapılan düzenlemelerle güncelleme eğitimleri zorunlu hale getirilecek ve tüm sağlık çalışanlarına sürekli eğitim desteği verilerek, tütün bağımlılığı tedavisinde en güncel bilimsel yaklaşımlara uygun hizmet sunulması sağlanacak.

