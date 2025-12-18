FİNANS

Sigara paketlerinde büyük değişim! Yeni paketler gündem oldu

Sabah saatlerinde sigara almak için bayilere giden vatandaşlar beklemedikleri bir tabloyla karşılaştı. Sigara paketlerindeki değişiklik sonrası sigaraların sahte olduğunu düşünen vatandaşların şikayetleri gündem oldu. İşte paketlerdeki yenilik!

Sigara paketlerinde büyük değişim! Yeni paketler gündem oldu
Doğukan Akbayır

Sahte ve kaçak sigara operasyonları Türkiye genelinde devam ederken sigara tüketen vatandaşların dikkatini çeken bir değişiklik meydana geldi. Bazı sigara paketlerinin üzerinde bulunan sarı renkli bandrollerin yerine yeşil-mavi arası renkte barkodlu sigaraların olması dikkatleri çekti.

Sigara paketlerinde büyük değişim! Yeni paketler gündem oldu 1

ŞİKAYETLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yeni bandrollerin kaçak veya sahte bir ürüne ait olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar şikayet sitelerinde ve sosyal medyada sorularına cevap aramaya başladı.

Sigara paketlerinde büyük değişim! Yeni paketler gündem oldu 2

BANDROL DEĞİŞİMİ YAPILDI

Sigara paketlerinde bulunan yeni renkli bandrollerin bedeninin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kalıcı bir değişiklik olduğu açığa çıktı. Mevcut bandrollerle aynı boyutlarda bulunan bandrollerin renginin değiştirildiği ve güvenlik unsurlarının artırıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin şikayetlerin artmasının sonrasında Türkiye Tekel Bayileri Platformu Özgür Aybaş da bir açıklamada bulundu. Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Sigara paketlerinde bandrol değişimi oldu çokça mesaj geliyor bu bandroller sahte mi diye sağdaki mavi renk bandroller yeni basılan bandrollerdir." sözlerini sarf etti.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sigara
