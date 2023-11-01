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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! 1 Kasım 2023 sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? En düşük ve en pahalı sigara fiyatları

01.11.2023 19:39 | Son Güncelleme:
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Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bugün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sigaraya zam geleceğini paylaştı. Tütün mamulleri kullanıcıları gelen zam haberiyle beraber güncel sigara fiyatlarını arama motorlarında sorguluyor. Peki, Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Kasım 2023 sigara zammı sonrası değişen fiyatlar...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! 1 Kasım 2023 sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? En düşük ve en pahalı sigara fiyatları

Sigara zammı sonrası güncel fiyatlar merak ediliyor. Zamlı sigara fiyatlarına dair açıklama bugün Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından yapıldı. Bu gelişmenin ardından sigara zammının detayları merak konusu oldu. İşte en düşük ve en pahalı güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigara zammını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yeni zamla beraber sigara fiyatlarına 5 TL zam geldi.

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SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

Sigara zammı ile ilgili markalardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, sigara zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı da henüz bilinmiyor.

sigara duman3

EKİM AYINDA DA ZAM GELMİŞTİ

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ekim ayında X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda."

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