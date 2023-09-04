SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 4 Eylül 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? En düşük ve en pahalı sigara fiyatları...

Sigara zammı haberleri sonrası güncel fiyatlar merak konusu oldu. Art arda gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubuna 5 TL zam geldi. İşte, en düşük ve en yüksek sigara fiyatları...
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden son sigara zammını açıkladı. Buna göre bir sigara grubuna 5 TL zam geldi.
Bir sigara grubunda en ucuz sigara 47 TL olurken en pahalı sigara ise 55 TL'ye yükseldi.
Öte yandan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, ilerleyen günlerde bira çeşitlerine 7-10 TL aralığında zam geleceğini aktardı.
Aybaş, “Bu zamlar artık her iki ayda bir gelecek. Alkollü içkiler ve bira zammı kapıda. Biralara en az 7-10 TL arası zam geçişi bekleniyor” ifadelerini kullandı.