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Sigaradaki ÖTV oranı yeniden belirlendi, fiyat artışları değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

15.03.2025 09:02
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı ile Sigaraların özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişikliğe gidilirken ÖTV'nin kompozisyonunda düzenleme yapıldı. Buna göre, ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi.

Sigaradaki ÖTV oranı yeniden belirlendi, fiyat artışları değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kararla vergi gelirlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde ÖTV'nin kompozisyonunda değişikliğe gidildi.

SİGARA-ALKOL

MAKTU VERGİ TUTARI ARTTI

Bu kapsamda, sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarında artış gerçekleştirildi.

Düzenleme ile sigaranın çarpan etkisi 4,4'ten 3,8'e indirilirken enflasyonla mücadeleye maliye politikası olarak destek verilmesinin hedeflendiği bildirildi.

sigara-alkol

SİGARA FİYATLARINDA ARTIŞ MİKTARI DEĞİŞTİ

Böylece maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu.
Bunun enflasyonist etkinin sınırlandırılması amacıyla bütçe hedefiyle uyumlu şekilde atılan maliye politikası adımı olduğu kaydedildi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete sigara ÖTV
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