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Sigaraya yeni zam geldi mi? Sigara zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları...

23.05.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayı sigara fiyatları güncel fiyat listesi tütün ürünü kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar ve zamlı fiyat listesi merak edilirken, "23 Mayıs sigaraya zam geldi mi?" sorusuna da yanıt aranıyor. Peki sigaraya yeni zam geldi mi? Sigara zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları...

Sigaraya yeni zam geldi mi? Sigara zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları...

Sigara fiyatları ve sigaraya yeni zam gelip gelmediği merak ediliyor. 2022 yılında toplamda 3 kez zam uygulanmşı olan sigara fiyatları, son zamla birlikte 8 TL'lik artış göstermişti. Yapılann zam uygulamalarıyla beraber en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı değişikliğe uğramıştı.

SİGARAYA YENİ ZAM GELDİ Mİ?

Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği hakkında "23 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Uygulanan son sigara zammı sonrası sigara fiyatları listesi de merak ediliyor.

Bugün yeni bir sigara zammı hakkında açıklama yapılmadı. 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü güncel sigara fiyatları ise aşağıdaki gibi olmuş oldu.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR?

sigara

Mayıs sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş oldu.


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Neden geç kaldı halbuki diğer zam üzerinden üç günü geçmişti.

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