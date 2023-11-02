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Sigaraya zam geldi, fiyatlar bir kez daha değişti! En ucuzu 50 lira oldu

02.11.2023 08:05 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz ay zamlanan sigara fiyatları bu ay bir kez daha değişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubu sigaralara 5 lira zam geldiğini açıkladı. Böylece en ucuz sigara 50 lira oldu.

Sigaraya zam geldi, fiyatlar bir kez daha değişti! En ucuzu 50 lira oldu

Bir sigara grubuna daha zam geldi. Haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Zam gelen grubun yeni sigara fiyatlarını paylaşan Dündar, "Hayırlı olsun sigaraya bir zam geldi" notunu düştü.

Buna göre JTI grubu sigaralarda fiyatlar 5 lira arttı. Böylece en ucuz sigara 50 lira oldu.

EKİM'DE DE ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada zammı, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda" diyerek duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sigara

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