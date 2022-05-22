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Sigaraya zam geldi mi? Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

22.05.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları güncel fiyat listesi tütün ürünü kullanıcıları tarafından anbean takip ediliyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar ve zamlı fiyat listesi merak edilirken, 22 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu gibi sorular yanıt arıyor. Peki sigaraya zam geldi mi? Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları...

Sigaraya zam geldi mi? Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ve güncel fiyat listesi sigaraya zam mı geldi sorusuyla incelenirken, konuya dair yakın zamanda açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. 2022 yılında toplamda 3 defa zam uygulanan sigara fiyatları, son zamla birlikte 8 TL'lik artış göstermiş, bu zamlarla en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı değişikliğe uğramıştı.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine yeni bir zam gelip gelmeyeceğine ilişkin 22 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu sorularının yanıtını araştırıyor. Son sigara zammı sonrası sigara fiyatları listesi de merak ediliyor.

22 Mayıs 2022 Pazar günü güncel sigara fiyatları aşağıdaki gibi oldu. Bugün yeni bir sigara zammı hakkında açıklama yapılmadı.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 22 MAYIS 2022

sigara

Sigaraların güncel fiyatlarına göre en pahalı sigara 29,50 TL olurken, en ucuz sigara ise 23,50 TL'den satılıyor.


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