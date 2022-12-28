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Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? 2023 yeni yılda sigaraya zam iddiası

28.12.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam gelip gelmeyeceği, 2023 yılı için ortaya atılan iddialar sonrası merak konusu oldu. Bilindiği üzere son zam sonrası en düşük sigara fiyatı 27,5 TL en yüksek fiyat ise 48 TL olmuştu. Birçok kişi sosyal medyada yer alan iddialar sonrası arama motorlarında güncel fiyatlara ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki, sigaraya zam mı gelecek? Sigaraya yeni yılda zam mı gelecek? İşte detaylar...

Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? 2023 yeni yılda sigaraya zam iddiası

Sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu Yeni yıl yaklaşırken 'zam' haberleri de peş peşe geliyor. Twitter başta olmak üzere sosyal medyada yapılan sigara zammı paylaşımlarında zammın 10 TL'yi bulacağı iddia edildi. Peki, Sigaraya zam ne zaman gelecek?

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SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Sigaraya zam geleceği iddia edildi.

Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam geleceği yönünde yapılan paylaşımlar sonrası henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Zam ile ilgili bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Şu an en düşük sigara fiyatı 27,5 TL en yüksek fiyat ise 48 TL

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

Sigara zammı ile ilgili iddilar gerçekleşir ve 10 TL zam gelirse fiyatlar yeniden değişecek. Bu duruk tiryakileri zorlayacak.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Sigaraya zam gelirse en yüksek sigara fiyatı 58 TL'yi görecek.

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sigaraya zam

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