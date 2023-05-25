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Sigaraya zam geleceği iddia edilmişti! Satışların azaltıldığı haberlerine açıklama: ‘Olağan dışı bir durum…’

25.05.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada sigaraya zam yapılacağı beklentisi gündem olmuştu. Bu gelişme sonrası firmaların sigara satışlarını durdurduğu veya azalttığı iddia edilmişti. JTI Türkiye'den sigara fiyatlarına zam iddialarına ilişkin açıklama geldi. Genel Müdürü Conrad Politt, “Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da başka bir saikten kaynaklanan olağan dışı bir durum söz konusu değil" dedi.

Sigaraya zam geleceği iddia edilmişti! Satışların azaltıldığı haberlerine açıklama: ‘Olağan dışı bir durum…’

JTI Türkiye Genel Müdürü Conrad Politt, sigara ürünlerine zam geleceği beklentisiyle firmaların sigara satışlarını durdurduğu ya da azalttığı yönündeki iddialara ilişkin, "Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da başka bir saikten kaynaklanan olağan dışı bir durum söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

‘BİR AN ÖNCE SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ’

Politt, sigara ürünlerine zam geleceği beklentisiyle firmaların sigara satışlarını durdurduğu ya da azalttığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

JTI Türkiye'nin üretimden tedarike bütün süreçlerinin normal seyrinde devam ettiğini aktaran Politt, "Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da başka bir saikten kaynaklanan olağan dışı bir durum söz konusu değildir. Nereden kaynaklandığını anlamlandırmakta zorluk çektiğimiz bu spekülasyonun, piyasa paydaşlarının sağduyulu tavrıyla bir an önce sona ermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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sigara

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