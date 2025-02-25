FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sigaraya zam geliyor! Tarih belli oldu, en pahalı paket 100 lira olacak

Sigaraya zam geliyor! Tarih belli oldu, en pahalı paket 100 lira olacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.02.2025 15:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Mart ayında sigaraya 5 lira zam yapılacağını açıkladı. Mart ayında yapılacak zam ile en pahalı sigaranın 100 lirayı aşması bekleniyor.

Sigaraya zam geliyor! Tarih belli oldu, en pahalı paket 100 lira olacak

İki ay önce ÖTV artışı nedeniyle sigaraya 5 lira zam gelmişti. Üzerinden çok zaman geçmeden Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya Mart ayında zam geleceğini açıkladı. Dündar, önümüzdeki günlerde sigaraya zam geleceğini ifade etti.

iStock-92172352 (3)

ALKOLE ZAM YOK

Alkol ve sigara zamlarına ilişkin konuşan Dündar, zam geçişlerine işaret ederek "Alkole zam olmayacak. Sigaraya ise Mart ayında 5 liralık zam bekleniyor" dedi.

iStock-641539530 (1)

EN PAHALI SİGARA 100 LİRA OLACAK

Yeni yılda ÖTV'ye ek olarak fiyatlara maliyet zammı da eklenince bir paket sigaranın fiyatı 100 liraya yaklaşmıştı. Bu son zamla beraber Mart 2025 itibarıyla en pahalı sigaraların 100 lirayı aşması, en ucuz sigaraların da 50-80 lira bandına çıkması bekleniyor.

Canlı Borsa
Hiç hesapta yokken hesabına 1 milyon TL geldi! Bankadan çekip...Hiç hesapta yokken hesabına 1 milyon TL geldi! Bankadan çekip...
Kar bitti, oraya akın ettiler! Yoğunluk oluştuKar bitti, oraya akın ettiler! Yoğunluk oluştu
Anahtar Kelimeler:
sigara Sigara zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho, Galatasaray'a karşı şikayette bulunmaya hazırlanıyor! Olay artık farklı boyutlara ulaştı...

Jose Mourinho, Galatasaray'a karşı şikayette bulunmaya hazırlanıyor! Olay artık farklı boyutlara ulaştı...

O tarihte işe başlayanların emeklilik yaşı 65 oldu

O tarihte işe başlayanların emeklilik yaşı 65 oldu

Araç muayenesinde yeni dönem! Araç sahipleri için kurulacak... Ücretsiz olacak

Araç muayenesinde yeni dönem! Araç sahipleri için kurulacak... Ücretsiz olacak

1 ay boyunca yüzde 25 indirim uygulayacaklar

1 ay boyunca yüzde 25 indirim uygulayacaklar

İlk defa ev alacaklar dikkat! Konutta çoğunluğun adresi belli oldu

İlk defa ev alacaklar dikkat! Konutta çoğunluğun adresi belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.