Sigaraya zam geliyor! Tarih belli oldu, en pahalı paket 100 lira olacak

İki ay önce ÖTV artışı nedeniyle sigaraya 5 lira zam gelmişti. Üzerinden çok zaman geçmeden Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya Mart ayında zam geleceğini açıkladı. Dündar, önümüzdeki günlerde sigaraya zam geleceğini ifade etti.

ALKOLE ZAM YOK

Alkol ve sigara zamlarına ilişkin konuşan Dündar, zam geçişlerine işaret ederek "Alkole zam olmayacak. Sigaraya ise Mart ayında 5 liralık zam bekleniyor" dedi.

EN PAHALI SİGARA 100 LİRA OLACAK

Yeni yılda ÖTV'ye ek olarak fiyatlara maliyet zammı da eklenince bir paket sigaranın fiyatı 100 liraya yaklaşmıştı. Bu son zamla beraber Mart 2025 itibarıyla en pahalı sigaraların 100 lirayı aşması, en ucuz sigaraların da 50-80 lira bandına çıkması bekleniyor.