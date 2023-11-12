SİGARAYA ZAM mı geldi? 12 Kasım 2023 en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu? Zam gelmeyen grup kalmadı!

Sigara fiyat listesi ile ilgili araştırmalar zam haberleri sonrası arama motorlarında araştırılıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar fiyat değişikliği gelişmesini duyurup "Zam gelmeyen gurup kalmadı." ifadesini kullandı. En düşük ve en yüksek sigara fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte konuya ilişkin yapılan açıklama ile en düşük ve en yüksek sigara fiyatları...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? (12 KASIM 2023 PAZAR)

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter (X) hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

EN DÜŞÜK VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI 2023

3 Kasım'da gelen zamla bir sigara grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL, aynı grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıkmıştı.

7 Kasım'da bir diğer sigara grubuna zam yapılmış, o grupta en pahalı sigara 65 TL'ye yükselirken, en ucuz sigara 52 TL olmuştu.

9 Kasım 'da da diğer şirketin tütün mamülllerine gelen zamla beraber, o grubun en pahalı sigarası 57 lira, en ucuz sigarası 45 lira olmuştu.

Yapılan son açıklamaya göre zam gelmeyen grup kalmadı.





