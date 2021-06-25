Sigaraya zam mı gelecek? Alkole zam mı gelecek? Tütün ve alkol ürünlerinde ÖTV kararı!

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre özel tüketim vergisinde (ÖTV) değişiklik olmayacak. Ancak bu karar bazı çevrelerde yanlış anlaşılarak, alkol ve sigaraya yeni zam geleceği şeklinde algılandı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birçok ürün kaleminde otomatik olarak uygulanan güncelleme, yılın ikinci yarısında uygulanmayacak.

ALKOL VE SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Sigaraya herhangi bir zam beklentisi yok. Sosyal medyada sigaraya temmuz ayında zam geleceğine dair iddialar ortaya atılsa da bu söylentiler gerçeği yansıtmıyor.

Alkol ve tütün ürünlerinde 2021’in 2. yarısında ÖTV uygulamalarında değişiklik yapılmayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ambalajlanmış sular, meyve suları, gazozlar, alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı ile tütün içeren sigaralar, puroların asgari maktu ve maktu vergi tutarları ile ilgili yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncelleme, yılın 2’nci yarısında uygulanmayacak.





