FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sigorta girişi olan annelere müjde! Erken emeklilik fırsatı...

Sigorta girişi olan annelere müjde! Erken emeklilik fırsatı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kadın çalışanlar için, çalışmadan geçirdikleri sürenin de emeklilik sürecine dahil edilebilmesini sağlayan doğum borçlanması her zaman merak edilen konuların başında geliyor. Borçlanma tutarının asgari ücret üzerinden belirlendiği bu uygulamada kimler borçlanabilir, borçlanma miktarı nedir, başvuru şartları nelerdir gibi tüm detayları birlikte inceleyelim.

Sigorta girişi olan annelere müjde! Erken emeklilik fırsatı...

Erkeklerin askerlikte geçirdiği süreyi, devlete ödeme yaparak borçlanmaları sayesinde emeklilik için gereken prim koşuluna dahil etmeleri gibi, kadınlara da doğum borçlanması imkanı tanınmıştır. Üç çocuk için ikişer yıl olmak üzere toplam 6 yıllık süre için yani 2.160 gün için devlete borçlanabilirsiniz. Aslında üç çocuk yerine üç doğum dememiz daha doğru çünkü çoğul gebelikler tek çocuk olarak sayılmaktadır. Yani ikiz bebek dünyaya getiren bir kadın bu iki çocuğu için sadece 2 yıl borçlanabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI NEDİR?

Doğum borçlanmasından yararlanma şartlarını şöyle sıralayabiliriz;

Doğum öncesinde SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi kurumlara bağlı şekilde sigortalı olarak çalışmış olmak,
Borçlanılacak dönemde sigortalı olarak çalışmamış ya da herhangi bir prim ödemesi yapmamış olmak,
Doğum borçlanmasına konu olan çocuğun yaşıyor olması,
Borçlanmak istediğiniz doğum tarihi, sigortalı çalışmaya başlamadan önceki bir tarihse bu doğum için devlete borçlanamazsınız. Dolayısıyla sigortalı çalışmaya başladığınız tarihin geriye çekilmesi gibi bir durum da söz konusu değil. Borçlanma sonrası emeklilik yaşı ve sigortalılık süresi şartlarını dolduranlar emekli olmaya hak kazanır.

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Sigortalı kişi en son çalıştığı kurumun bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine dilekçe ile başvuruda bulunur.

Kamu görevlilerinin ise, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekir.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na talepte bulunduktan sonra başvuru incelenerek şartların uygun olup olmadığı kontrol edilir, borçlanmak istenilen doğum sayısı ve gün sayısına göre hesaplama yapılarak ödemeniz gereken tutarı gösterir belge adresinize gönderilir.

Yazı teslim alındıktan sonraki 1 ay içinde ödemenin yapılması gerekir. Bu sürede ödeme yapılmaması halinde başvuru geçersiz sayılır.

Eğer isterseniz kısmi olarak da borçlanabilirsiniz. Örneğin bir doğum için iki yıl olan sürenin sadece 14 ayını borçlanmanız mümkün.

Başvuru sırasında iş yerinden herhangi bir belge alınması gerekmiyor. Borçlanma talep dilekçesi ve kimlik belgesi ile başvuru yapılabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI TARİFESİ NEDİR?

2020 yılı için doğum borçlanması için 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde asgari ücret üzerinden hesaplanan en düşük tutarlar aşağıdaki gibidir;

1 aylık (30 gün olarak hesaplanır) 941,76 TL
1 yıllık (360 gün olarak hesaplanır) 11.301,12 TL
2 yıllık (720 gün olarak hesaplanır) 22.602,24 TL
Çocuk sayısına göre 2 yıllık, 4 yıllık ve 6 yıllık tutarları da aşağıda bulabilirsiniz.

1 çocuk için 22.602,24 TL
2 çocuk için 45.204,48 TL
3 çocuk için 67.806, 72 TL
Doğum borçlanması ödemeleri PTT şubelerine ve anlaşmalı bankalara yapılabildiği gibi, e-Devlet üzerinden erişilebilen SGK online tahsilat bağlantısı üzerinden de yapılabilir. Borçlanma miktarı için taksit yapılamaz, tek seferde peşin olarak ödenebilir.

Borçlanma başvurusu yaptıktan sonra, bedeli ödemiş olsanız bile dilerseniz borçlanma talebinizden vazgeçebilirsiniz. SGK'ya yazılı olarak yapacağınız talep sonrası, eğer henüz maaş bağlanmamışsa ödediğiniz bedel tarafınıza iade edilir. Ancak maaş bağlandıysa bu emekli olduğunuz anlamına gelir ve dolayısıyla da iptal gerçekleşmez.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ve son seferini yaptı! Ve son seferini yaptı!
Devletten çocuk sahibi ailelere destek! 2 yıl boyunca aylık ödeme...Devletten çocuk sahibi ailelere destek! 2 yıl boyunca aylık ödeme...
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emeklilik, doğum borçlanması,

En Çok Okunan Haberler

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama

PTT'den maske açıklaması: Ücretsiz dağıtılacak

PTT'den maske açıklaması: Ücretsiz dağıtılacak

12 milyon emekli için bin TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor

12 milyon emekli için bin TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor

Altında rekor üstüne rekor!

Altında rekor üstüne rekor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Devletten erken emeklilik müjdesi! Hem kadınlar hem erkekler...

Devletten erken emeklilik müjdesi! Hem kadınlar hem erkekler...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

Fitch Ratings: Küresel pandemi etkisinin ardından Türkiye büyümesini sürdürecek

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Kilosu 130 lira olan kuzugöbeği, tezgahta yarım saatte tükeniyor

Kilosu 130 lira olan kuzugöbeği, tezgahta yarım saatte tükeniyor

Tarımda Covid-19 tedbirleri alınmaya başlandı

Tarımda Covid-19 tedbirleri alınmaya başlandı

Yeni kimlik şifresi bakın ne işe yarıyormuş!

Yeni kimlik şifresi bakın ne işe yarıyormuş!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.