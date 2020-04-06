Sigorta girişi olan annelere müjde! Erken emeklilik fırsatı...

Erkeklerin askerlikte geçirdiği süreyi, devlete ödeme yaparak borçlanmaları sayesinde emeklilik için gereken prim koşuluna dahil etmeleri gibi, kadınlara da doğum borçlanması imkanı tanınmıştır. Üç çocuk için ikişer yıl olmak üzere toplam 6 yıllık süre için yani 2.160 gün için devlete borçlanabilirsiniz. Aslında üç çocuk yerine üç doğum dememiz daha doğru çünkü çoğul gebelikler tek çocuk olarak sayılmaktadır. Yani ikiz bebek dünyaya getiren bir kadın bu iki çocuğu için sadece 2 yıl borçlanabilir. DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI NEDİR? Doğum borçlanmasından yararlanma şartlarını şöyle sıralayabiliriz; Doğum öncesinde SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi kurumlara bağlı şekilde sigortalı olarak çalışmış olmak,

Borçlanılacak dönemde sigortalı olarak çalışmamış ya da herhangi bir prim ödemesi yapmamış olmak,

Doğum borçlanmasına konu olan çocuğun yaşıyor olması,

Borçlanmak istediğiniz doğum tarihi, sigortalı çalışmaya başlamadan önceki bir tarihse bu doğum için devlete borçlanamazsınız. Dolayısıyla sigortalı çalışmaya başladığınız tarihin geriye çekilmesi gibi bir durum da söz konusu değil. Borçlanma sonrası emeklilik yaşı ve sigortalılık süresi şartlarını dolduranlar emekli olmaya hak kazanır.

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR? Sigortalı kişi en son çalıştığı kurumun bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine dilekçe ile başvuruda bulunur. Kamu görevlilerinin ise, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na talepte bulunduktan sonra başvuru incelenerek şartların uygun olup olmadığı kontrol edilir, borçlanmak istenilen doğum sayısı ve gün sayısına göre hesaplama yapılarak ödemeniz gereken tutarı gösterir belge adresinize gönderilir. Yazı teslim alındıktan sonraki 1 ay içinde ödemenin yapılması gerekir. Bu sürede ödeme yapılmaması halinde başvuru geçersiz sayılır. Eğer isterseniz kısmi olarak da borçlanabilirsiniz. Örneğin bir doğum için iki yıl olan sürenin sadece 14 ayını borçlanmanız mümkün. Başvuru sırasında iş yerinden herhangi bir belge alınması gerekmiyor. Borçlanma talep dilekçesi ve kimlik belgesi ile başvuru yapılabilir. DOĞUM BORÇLANMASI TARİFESİ NEDİR? 2020 yılı için doğum borçlanması için 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde asgari ücret üzerinden hesaplanan en düşük tutarlar aşağıdaki gibidir;